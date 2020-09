Samsung* Galaxy A70 und A71 – mit Vertrag im Preisvergleich- Das Galaxy A70S setzt offenbar technisch auf die Grundlage des im April 2019 veröffentlichten Galaxy A70. Ganz neu ist die Kamera. Diese bietet in der alten Ausführung schon ordentliche 32 Megapixel, mit dem S-Zusatz packt Samsung* aber starke 64 Megapixel in sein Gerät – Rekord! Bisher legte Sony mit dem Honor View 20 die Messlatte mit 48 Megapixeln hoch, die Ehre gebührt dann Samsung*. Dabei kommt erstmals der neue 64-Megapixel-Sensor Isocell Bright GW1 zum Einsatz, der auf die Tetracell-Technologie setzt. Der Sensor fasst für das fertige Bild immer vier nebeneinanderliegende Pixel zu einem Pixel zusammen – so, als würden Sie vier Eier einzeln aufschlagen und anschließend zu einem Omelett verrühren. Dadurch schrumpfen die 64 Megapixel genau genommen auf 16 Megapixel. Ob das Ergebnis trotzdem überzeugen kann? Technisch hat schon der Vorgänger Galaxy A70 zumindest einiges auf dem Kasten.

Samsung Galaxy A70 und A71 – mit Vertrag im Preisvergleich

08.09.2020 – Samsung Galaxy A71 (128 GB) für 4,99 € Zuzahlung + 10 € Amazon-Gutschein + Congstar* Allnet Flat M Aktion (13 GB mit 50 Mbit/s) für 26,99 € monatlich [=19,50 € im ersten Monat, danach 27,31 €]

Tarifkosten über 24 Monate: 662,39 € (inkl. 14,63 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,99 € (kein Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 667,38 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 27,81 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet: 318,04 € idealo-Preis für‘s Smartphone* und 10 € für den Gutschein) => 14,14 € monatlich

ZUM DEAL

12.08.2020 – Samsung Galaxy A71 für 13,78 € + Blau Allnet XL (7 GB mit 21,6 Mbit/s) für 22,99 € monatlich (statt 25,99 €)

Tarifkosten über 24 Monate: 551,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 18,64 € (inkl. 4,86 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 570,40 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 23,77 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet der idealo-Preis für’s Smartphone*: 367,90 € ) => 8,44 € monatlich

ZUM DEAL

19.07.2020 – Samsung Galaxy A71 (128 GB) für 4,95 € + Samsung Galaxy Buds (silber) + o2* Blue All-in M (12 GB mit 50 Mbit/s) für 19,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 519,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 524,70 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 21,86 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet der idealo-Preis für’s Smartphone*: 367,98 €) => 6,53 € monatlich

ZUM DEAL

08.07.2020 – Samsung Galaxy A71 (128 GB) für 4,99 € + Congstar* Allnet Flat M Aktion (13 GB mit 50 Mbit/s) für 26,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 662,39 € (inkl. 14,63 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,99 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 667,38 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 27,81 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 374,39 € idealo-Preis für‘s Smartphone) => 12,21 € monatlich

ZUM DEAL

03.07.2020 – Samsung Galaxy A71 (128 GB) für 49,95 € + Congstar* Allnet Flat M (8 GB mit 25 Mbit/s) für 19,50 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 482,63 € (inklusive 14,63 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 49,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 532,58 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 22,19 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 375,04 € idealo-Preis für’s Smartphone) => 6,56 € monatlich

ZUM DEAL

30.04.2020 – Samsung Galaxy A71 für 59,95 € + Congstar Allnet Flat (8 GB mit 25 Mbit/s) für 20 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 490 € (inklusive 10 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 59,95 € (Keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 549,95 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 22,91 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 369 € idealo-Preis für’s Smartphone) => 7,54 € monatlich

ZUM DEAL

03.03.2020 – Preisbörse24 hat einen neuen Deal gestartet und bietet das neue Galaxy A71 mit Vertrag ab 25 Euro im Monat an:

Samsung Galaxy A71 für 39,95 € + Congstar Allnet Flat Plus (8 GB mit 25 Mbit/s) für 25 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 610,00 € (inklusive 10 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 649,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 657,71 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 27,08 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 389,50 € idealo-Preis für’s Smartphone) => 10,85 € monatlich

ZUM DEAL

Talkthisway hat ein neues Angebot mit dem Samsung Galaxy A70 auf den Markt gebracht. Dies bietet die Modelle ab 24.99 Euro monatlich an und sieht im Detail wie folgt aus:

Samsung Galaxy A70 (128 GB) für 99 € + Galaxy Tab A (32 GB) + Otelo* Allnet Flat Classic Speed* für 24,99 € mtl.

Effektivpreis => 8,37 € mtl.

ZUM DEAL

Samsung Galaxy A70e mit Vertrag Blau Allnet Flat XL

19,99€ monatl. Rate (48 Monate)

einmalige Zahlung 79,00€

10GB mobile Daten

Allnet-Flat

Eu-Roaming inklusive

Samsung Galaxy A70e mit Vertrag o2 Free M

31,49€ monatl. Rate

einmalige Zahlung 5€

10 GB mobile Daten

Allnet-Flat

Eu-Roaming inklusive

Samsung Galaxy A70e mit Vertrag Vodafon Smart L+

36, 99€ monatl. Rate

1€ einmalige Zahlung

7GB mobile Daten

Allnet-Flat

Eu-Roaming inklusive

Vodafon Pass auswählbar

Weitere Links