Samsung* Galaxy S20* FE offiziell vorgestellt – und relativ teuer – Samsung* hat gestern die Galaxy S20* Fan (für Fan Edition) Modelle vorgestellt und bietet damit ein Update für die Galaxy S20* Reihe. Dabei setzt man vor allem auf neue Farben und einige technische Änderungen. Der Preis liegt allerdings eher hoch. Man bekommt die Modelle ab 600 Euro, die 5G Version kostet sogar 700 Euro und das ist im Vergleich zu den Preisen der normalen Galaxy S20 Serie (die man je nach Anbiter für nur wenig Aufpreis bekommen kann), dann doch recht hoch.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Das Galaxy S20 FE ist mit vielen spannenden Features ausgestattet, die charakteristisch für die Galaxy S20-Serie sind: darunter das 120 Hz-Display, welches sehr flüssiges Scrollen ermöglicht, die KI-basierte Kamera, 5G-Konnektivität, ein ausdauernder Akku für viele Stunden Streaming-Genuss und interner Speicher, der erweitert werden kann1. Verpackt in ein dynamisches Premium-Design, bietet das Galaxy S20 FE so viele Ausstattungsmerkmale, die sich Galaxy-Fans von ihrem digitalen Begleiter wünschen.

„Wir sind im stetigen Austausch mit unseren Kunden und legen viel Wert auf ihr Feedback“, sagt Mario Winter, Senior Director Marketing IT & Mobile Communication. „Wir haben unsere Fans gefragt ‚Was gefällt euch an der S20-Serie besonders?‘, ‚Welche Funktionen nutzt ihr am häufigsten?‘ oder ‚Was wünscht ihr euch von einem neuen Smartphone*?‘ und ihre Antworten genutzt, um das Galaxy S20 FE zu entwickeln. Mit dem neusten Mitglied unserer Galaxy S20-Serie wollen wir unseren Kunden zu einem attraktiven Preis die Möglichkeit bieten, mit ihrem Smartphone* das zu tun, was sie lieben.“