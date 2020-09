Samsung* Galaxy S20* – OneUI 2.5 bringt mehr Leistung und neue Funktionen – Samsung* stellt ab sofort für die Galaxy S20* Modelle und einer Reihe weitere Smartphones* die neuste Version der Benutzerobefläche zur Verfügung. Diese bringt einige neue Features mit sich und auch mehr Leistung. Man kennt OneUI 2.5 bereits von der Note 20 Serie und nun gibt es dieses Oberfläche per Update auch für die S20 Modelle. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Mit überzeugenden Technologien für digitale Fotografie und mobile Produktivität hat die Galaxy Note20-Serie von Samsung* einen großen Schritt gemacht. Um mehr Nutzern die neuen Features zu Work & Play zugänglich zu machen, führt Samsung die Benutzeroberfläche One UI 2.5 auch in die Galaxy S20*-Serie ein. Das Update enthält einige der beliebtesten Features aus der Note20-Serie und wird auch auf weitere kompatible Galaxy-Geräte ausgerollt.

Die neuen Funktionen findet man unter anderem in der Kamera, bei der Notes App (beispielsweise mit neuen Audio Bookmarks) und Samsung DeX bietet jetzt auch eine kabellose Koppelung mit einem SmartTV an. Dazu kann man nun auch das WLAN Passwort in den Netzwerkeinstellungen mit anderen Geräten in der Nähe teilen.

Das Update ist für folgende Smartphones* verfügbar: Galaxy S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite, S9, S9+/Note10+ 5G, Note10+, Note10, Note10 Lite, Note9/Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G. Bei anderen Galaxy-Geräten ist Samsung bestrebt, das jüngste Update zur Verfügung zu stellen, bis die Hardware-Spezifikationen eine optimierte mobile Nutzung für unsere Kunden ermöglichen. Die unterstützten Funktionen können je nach Gerät variieren.

Das Update kommt als Firmware OTA Update und ist wie immer kostenlos. Wer sich dafür interessiert, sollte unter Einstellungen prüfen, ob auch für das eigene Gerät bereits die neue Version zur Verfügung steht.

Das S20 Ultra Video im Original:

Die Unterschiede der Galaxy S20 Modelle im Überblick

Modell Samsung Galaxy S20 (5G) Samsung Galaxy S20 Plus (5G) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Display 6,2 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 563 ppi) 6,7 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 525 ppi) 6,9 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 511 ppi) Betriebssystem Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Hauptkamera - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- 3x Hybrid-Zoom



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- ToF-Sensor



- 3x Hybrid-Zoo



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video; - 108 MP Standard-Zoom (f/2,4);



- 48-MP-Telezoom (f/3,5);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/2,2);



- ToF-Sensor;



- 4 bis 5x-optischer Zoom;



- 10x Hybrid-,Zoom;



- bis zu 100x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video Frontkamera - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 40 MP (f/2,2) mit Pixelbinning auf 10 MP;



- 4K 60 fps Video Prozessor Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Arbeitspeicher 8/12 GB RAM LPDDR5 8/12 GB RAM LPDDR5 12/16 GB RAM LPDDR5 Interner Speicher 128 GB (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (nur 5G mit großer Speicheroption) (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (per microSD-Karte erweiterbar) Akkukapazität 4.000 mAh 4.500 mAh 5.000 mAh Konnektivität Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (nur Sub 6 GHz), TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD), Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Abmessungen 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 166,9 x 76 x 8,8 mm Gewicht 163 g 186 g 220 g Farben Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black



Cosmic Gray, Cosmic Black



Preis (UVP) ab 899 Euro / 999 Euro (5G) ab 999 Euro/ 1.099 Euro (5G) ab 1.349 Euro

Weitere Links rund um Samsung Galaxy S20