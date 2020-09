Samsung* Galaxy Watch, Watch 3 und Watch Active – Handbuch und Anleitung* in Deutsch – Samsung* hat statt der Samsung* Gear S4 die Galaxy Watch auf den Markt gebracht und damit die eigene Smartwatch auch vom Namen her an die Handymodelle angepasst.

Vorgestellt wurden dabei zwei Versionen: es gibt sowohl eine Variante mit 24 als auch mit 46 Millimetern Durchmesser und die Modelle sind entweder mit Bluetooth Schnittstelle ausgerüstet oder verfügen über LTE und eine eSIM*. Die eSIM* Version kostet dabei 399 Euro, die Version ohne Internet nur 309 Euro. Bisher ist allerdings unklar, welche Anbieter die eSIM* in den Geräten unterstützen werden. Das Unternehmen schreibt zu den Funktionen der Uhr:

… Die Galaxy Watch bringt die Vorteile des Galaxy Ökosystems mit sich und schafft ein nahtloses Erlebnis, inklusive SmartThings, Samsung Health, Samsung Flow, Samsung Knox, Bixby und Partnerschaften wie Spotify3 und Under Armour. Mit SmartThings lassen sich andere vernetzte kompatible Geräte ganz einfach mit der Galaxy Watch bedienen. Vom Einschalten der Beleuchtung und des Fernsehers am Morgen bis zur Einstellung der Temperatur vor dem Schlafengehen sind viele Smart Home-Optionen mit nur einem Handgriff möglich. Der Zugang zur Musik und die Verwaltung der Musiksammlung sind auf der Galaxy Watch dank Spotify kinderleicht. Songs lassen sich offline speichern und abspielen, ohne dass ein Smartphone* benötigt wird. Samsung Knox schützt wichtige Daten, während Nutzer mithilfe von Samsung Flow verbundene PCs oder Tablets schnell und einfach entsperren können. …

Bei Betriebssystem setzt Samsung wieder auf Tizen. Die Bedienung der Galaxy Watch unterscheidet sich damit noch besonders von den Gear-Vorgänger Modellen. Wer also bereits eine Samsung Smartwatch hatte, sollte auch mit der Galaxy Watch keine größeren Probleme haben. Im Vorfeld war spekuliert worden, dass Samsung nicht nur den Namen ändert, sondern die Uhr auch auf WearOS von Google laufen lässt. Das hat sich aber nicht bestätigt – trotz des neuen Namens ist das Betriebssystem weitgehend gleich geblieben.

Mit der Galaxy Watch Active gibt es nun auch einen Nachfolger auf dem Markt bzw. einen Uhr, die sich noch mehr am Fitness-Bereich orientiert und die Galaxy Watch 3 ist das 2020er Modell der Serie und damit die aktuell neuste Version.

Samsung Galaxy Watch – Handbuch und Anleitung in Deutsch

Für alle Galaxy Smartwatch Modelle stellt Samsung mittlerweile passende Anleitungen und Handbücher online bereit. Dazu findet man online auf der Webseite des Unternehmens bereits eine ganze Reihe von Hilfestellungen und Tipps rund um die neuen Smartwatch. Die Downloads und Hilfestellungen findet man hier:

Der Download erfolgt jeweils per PDF und ist kostenfrei.

Video: die Galaxy Watch im ersten Test

