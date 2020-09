Samsung* mit neuer F-Serie – das Galaxy F41 zeigt sich bereits – Samsung* plant offensichtlich den Start einer neuen Geräteklasse. In der Google Play Konsole ist das erste Modell dieser Serie bereits aufgetaucht und daher kann man recht sicher davon ausgehen, dass ein Start der Smartphones recht bald bevorsteht. Allerdings gibt es offiziell noch keine Hinweise zu den Ausrichtungen der Modelle, daher ist noch nicht sicher, was genau Samsung* mit der neuen F-Serie genau vorhat.

Bei 91mobiles schreibt man dazu:

Now, the Samsung Galaxy F41 has surfaced on Google Play Console listing and it could be the first phone in the company’s Galaxy F lineup. Apart from confirming the name, the Google database has also revealed key specifications and design of the upcoming Samsung Galaxy F41 smartphone*. The handset fascia seems reminiscent to Galaxy M31 with an edge-to-edge Infinity-U* display and a small waterdrop notch for the selfie camera. The Samsung Galaxy F41 will be sold online and will be priced under Rs 20,000 in the country.