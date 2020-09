Telekom* Netztest – die aktuellen Ergebnisse zum Telekom* D1 Netz – Die Telekom* liegt bei den Kundenzahlen (auch nach der Fusion von Eplus und O2*) nach wie vor auf dem ersten Platz. Das liegt aber nicht nur allein an der Telekom selbst sondern auch mehrere Discounter bieten Tarife und Allnet Flat im D1 Netz der Telekom. So findet man neben den originalen MagentaMobil Allnet Flat der Telekom auch Angebote von Congstar*, Klarmobil und einigen anderen Discountern wie Sparhandy.

Bei der Netzqualität kann das Unternehmen über die verschiedenen Netztests immer wieder den ersten Platz belegen und das hat sich in den letzten Jahren auch nur sehr selten geändert. Den guten Netzausbau der Telekom erkennt man auch daran, dass jährlich ca. 5 Milliarden Euro in den Ausbau von Fest- und Mobilfunk-Netz bei der Telekom fließen. Diese hohen Investitionen machen sich bei Netzverfügbarkeit und den Übertragungsgeschwindigkeiten bemerkbar, beispielsweise wurden wieder erst 300 LTE Standorte in Betrieb genommen. Die Telekom kann daher auch zukünftigen Netztests des D1-Netzes beruhigt entgegen sehen – an der Netzqualität gibt es so schnell nichts zu meckern.

HINWEIS: Mittlerweile hat die Telekom in vielen Regionen bereits 5G freigeschaltet. Komplette Tests der 5G Netz gibt es bisher aber noch nicht – im Laufe 2020/21 werden diese Netztest aber sicher folgen.

Die Technik hinter den Netztest

Es gibt mittlerweile verschiedene Fachzeitschriften und Magazine in Deutschland, die einmal im Jahr die Netzqualität der großen Anbieter vergleichen und die entsprechenden Ergebnisse dann auch veröffentlichen. Die Technik der Erfassung der Netzqualität in den Netztests ist dabei höchst unterschiedlich. Es gibt einige Magazine, die setzen auf ihre Leser und messen die Netzabdeckung per App. Dabei können sich die Leser diese App kostenlos herunter laden und dann wird gemessen, wie gut und schnell die entsprechenden Handys im Netz unterwegs sind. Die Messungen werden dann an einen zentralen Server geschickt und ausgewertet. Der Nachteile dabei ist, dass man nicht weiß, welche Beschränkungen auf das Netz zurück gehen und welche durch die Tarife vorhanden sind. So kann beispielsweise ein Handytarife auf maximal 7,2Mbit/s reduziert sein, das Netz aber deutlich schnellere Geschwindigkeiten ermöglichen.

Ein anderes Verfahren sind Messfahrten durch Prüfinstitute, die auf fest vorgegebenen Router durch die gesamte Bundesrepublik fahren und Daten darüber sammeln, welche Netze wie gut ausgebaut sind und welche maximalen Datengeschwindigkeiten in diesen Netzen möglich sind. Diese Messungen sind sehr aufwendig und teuer, liefern aber dafür sehr genaue und auch nachvollziehbare Daten zur Netzqualität, die vor allem nicht durch Tarife und ähnliche Faktoren verfälscht werden. Es lässt sich aber natürlich trotzdem nicht ausschließen, dass die Datenerhebung zu Zeiten stattgefunden hat, in denen das Netz kaum belastet war und es daher in Spitzenzeiten Abweichungen bei den Datenraten gibt.

Unabhängig von der Art der Messung bieten die Netztest einen grundlegenden Überblick über die Netzqualität der großen Betreiber in Deutschland und sind daher insgesamt eine Orientierungshilfe. Sie sagen aber wenig darüber aus, wie gut oder schlecht die Handy-Netze direkt in der eigenen Region ausgebaut sind.

Die Telekom-Netztest – Ergebnisse und Rankings im Überblick

Wie bereits geschrieben liegt die Telekom bei fast allen Netztest auf dem ersten Platz, es gibt aber gerade im Bereich LTE und bei der Telefonie oft ein Kopf-an-Kopf Rennen mit Vodafone* und in einigen Bereichen kann Vodafone* die Telekom sogar überholen.

Da die Telekom aber neben dem Mobilfunk-Netz auch das Telekom-Festnetz betreibt, sollte man genau hin schauen, auf welches Netz genau sich ein Netztest bezieht. So hatte 1&1 im letzten Jahr in einem Werbespot mit dem „besten Netz“ geworben. Dies bezog sich aber nur auf die Leistungen im Festnetz-Bereich und nicht auf den Mobilfunk (1&1 betreibt gar kein eigenes Mobilfunk-Netz).

Dazu sollte man neben der Netzqualität auch auf Features achten, die man so nur bei wenigen Anbieter bekommt. So bietet die Telekom mittlerweile Telefonieren über LTE an, die Geräte müssen dann nicht mehr ins 3G Netz wechseln um Anrufen zu tätigen oder entgegen zu nehmen. Auch Gespräche über WLAN (bei der Telekom WLAN Call genannt) sind eine interessante neue Funktion, die es so nicht in allen Netzen gibt.

Das sagen die großen Netztests im Überblick

Connect Netztest 2020

Im Connect Netztest 2020 erreicht die Telekom insgesamt 900 Punkt (von 1000) möglichen und damit den ersten Platz. Der Abstand auf das Vodafone* Netz (Platz 2) beträgt 66 Punkte.

Dort schreibt man selbst dazu:

In Deutschland erringt eine starke Telekom zum neunten Mal in Folge den Gesamtsieg. Dabei konnten sich die Bonner in der Sprach-Disziplin und beim Crowdsourcing abermals leicht steigern. Auch Vodafone auf Rang zwei gelingen Verbesserungen. Deutlich legen die Düsseldorfer bei Sprache und Crowdsourcing zu, etwas geringer auch in der Daten-Disziplin. Den eindeutig größten Sprung nach vorne macht in Deutschland aber Telefónica/O2*. Die insgesamt guten Messwerte, aber auch überzeugende Crowdsoucing-Noten beweisen, dass der Münchner Anbieter beim Zusammenschluss der ehemals getrennten Netze von E-Plus und O2* im letzten Jahr ein großes Stück vorangekommen ist.

Kritik gab es vor allem am Netz in der Bahn. Hier haben alle drei deutschen Netzbetreiber noch Nachhobedarf.

Computerbild Netztest 2019

Im Netztest der Computerbild anfang 2019 belegt die Telekom wieder den ersten Platz und kann auch bei den durchschnittlichen Datenraten im D1 Netz punkten – bzw. liegt in diesem Bereich deutlich vor Vodafone und O2. Die Experten dort haben aber auch Kritik:

Wenn es kein 4G gibt, freut man sich ja schon über 3G. Doch wer ein altes UMTS-Smart­phone ohne LTE hat (etwa ein iPhone 4S von 2012) oder einen Discount-Tarif ohne LTE, lebt damit, dass sich die UMTS-Versorgung bei allen Providern verschlechtert hat. Nur im Vodafone-Netz gibt es passablen UMTS-Empfang, bei der Telekom ist die UMTS-Versorgung überraschend lückenhaft: Wer kein LTE nutzen kann, bleibt bei diesem Provider auf dem Land zu 56,7 Prozent der Zeit ohne stabile Datenverbindung! Das ist vor allem deswegen fatal, weil die Telekom viele Kunden von Discount-Marken aus dem LTE-Netz aussperrt.

Netztest der Stiftung Warentest

Im letzten Netztest der Stiftung Warentest (Juni 2017) landete die Telekom wieder auf Platz 1, danach Vodafone und o2 kam auf den letzten Platz – trotz des Zusammenschlusses mit Eplus. Im Original schreiben die Tester:

Bei der Telekom dauerte es während des Tests im Schnitt nur gut 8 Sekunden, eine 20-Megabyte-Datei herunter­zuladen. Bei Vodafone waren es 13 Sekunden, bei O 2 sogar fast 22. Auch bei Online­videos sind Unterschiede sicht­bar – und zwar an der Qualität des Films: Youtube-Software entscheidet nach der Leistungs­stärke der Verbindung, in welcher Auflösung sie ein Video verschickt. Im Telekom-Netz empfingen die Tester knapp 90 Prozent aller Videos in Full-HD, also der besten Auflösung. Bei Vodafone waren es noch fast 80 Prozent, bei O 2 nur 56 Prozent.

Der Connect Netztest – Die Fachzeitschrift Connect hat im Dezember 2017 die Mobilfunk-Netze in Deutschland getestet und dabei nach dem besten Daten-Netz und dem besten Netz für Gespräche unterschieden. In beiden Fällen schnitt das D1-Netz der Telekom sehr gut ab. Mit 887 von 1000 Punkten im Datenbereich kam die Telekom auf Platz ein und erhielt die Testnote „Sehr gut“. Vodafone folgt auf Platz 2 und kam im Vergleich nur auf 841 Punkte und die Testnote Gut.

Im Bereich Telefonie muss die Telekom in diesem Test allerdings Vodafone geschlagen geben – wenn auch nur ganz knapp. Im Ergebnis heißt es bei Connect:

So landet die Telekom, die noch auf leitungsvermittelte Telefonie setzt, in der Sprachwertung gerade mal zwei von 200 möglichen Punkten hinter Vodafone. Auch O2 gelingt es, sich gegenüber dem Vorjahr zu verbessern; absolut betrachtet fällt der Sprung hier sogar am höchsten aus. Allerdings genügt er nicht, um im Vergleich Boden gut zu machen: Auch E-Plus kann sich gegenüber 2014 verbessern und schneidet beim Telefonieren etwas besser ab als O2 – jedoch in geringerem Maße.

Der Chip Netztest

Beim Magazin Chip stammt der Netztest vom Februar 2017 und auch bei diesem Test kann die Telekom insgesamt gesehen den ersten Platz belegen. Im Netztest erreicht das D1-Netz dabei eine Punktzahl von 98,3 Punkten und bekommt damit als einziges Handy-Netz im Test die Note Sehr gut. der Abstand zu Vodafone ist im Test aber gering und brebträgt nur noch etwas mehr als 3 Punkte. Besonders die hohen Geschwindigkeiten im LTE Bereich wurden dabei gelobt. So schreibt man bei Chip:

Auch in diesem Jahr holt sich die Telekom den Gesamtsieg in unserem Netztest vor allem aufgrund ihres guten Datennetzes: Saugen und Surfen geht mit der Telekom am besten. Anders sieht es beim Telefonieren aus: Hier lag die Telekom im letzten Jahr noch einsam vorn, jetzt muss sie sich den Titel des besten Telefonie-Netzes mit Vodafone teilen. Insgesamt kommt die Telekom auf die sehr guteGesamtnote von 1,7. Dabei sammelt die Telekom ein bisschen weniger Punkte ein als im letzten Jahr.

Insgesamt kann man daher zumindest für 2017 den Schluss ziehen, dass die Telekom über alle Netztest hinweg mit dem Netz den ersten Platz belegt – hier kann man als Kunden also wenig verkehrt machen.

