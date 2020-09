US Embargo gegen Huawei* schadet auch Qualcomm – Die Auswirkungen des US Banns gegen Huawei* (unter anderem über das Verbot von Google Diensten bei Android* und im Bereich der Chip-Fertigung) trifft neben Huawei* auch US Unternehmen. Besonder Qualcomm leider darunter, denn Huawei setzt immer weniger Qualcomm Chipsätze ein, sondern arbeitet mehr mit HiSilicon zusammen. Daher ist dr Marktanteil von Qualcomm in 2020 gesunken, während andere Anbieter Zuwächse verzeichnen konnten – so zumindest eine Auswertung der Analysten von Counterpoint für das zweite Quartal 2020.

Die Analysten schreiben dazu im Original:

Neil Shah, Vice President of Research bei Counterpoint, kommentierte den Rückgang des Marktanteils von Qualcomm wie folgt: „Während der gesamte Smartphone*-Markt aufgrund der anhaltenden Pandemie zurückging, war der Rückgang des Marktanteils von Qualcomm teilweise auch auf Huawei zurückzuführen, das zunehemnd auf HiSilicon-APs setzt aufgrund der US-amerikanischen Beschränkungen und dem wachsender Anteil in China , dem weltweit größten Smartphone*-Markt. Der Anteil von Qualcomm an Smartphones von Huawei (einschließlich HONOR) ging von 12% im zweiten Quartal 2019 auf 3% im zweiten Quartal 2020 zurück. “

Die Entwicklung der Zahlen sieht dabei wie folgt aus:

Qualcomm ist aber weiter Marktführer in diesem Bereich, aber der Abstand zu beispielsweise Mediatek ist nicht mehr so groß. Vorerst ist auch nicht zu erwarten, dass Huawei wieder auf Qualcomm Produkte zurückgreifen darf, daher könnte sich dieser Trend noch verstärken. Das Unternehmen hat bereits Modelle mit neuen Mediatek Prozessoren angekündigt, daher könnte es im zweiten Halbjahr 2020 oder 2021 soweit sein, dass Qualcomm die Marktführerschaft bei den mobilen Prozessoren abgeben muss.

Die Analysten von Counterpoint gehen aber auch davon aus, dass andere Hersteller (genannt sind hier OPPO, vivo, Realme und Xiaomi*) vor allem im Bereich der Topmodelle die Nachfolge von Huawei antreten könnten und so der Umsatz und auch die Marktanteile von Qualcomm wieder befeuert werden. Diese Unternehmen sind derzeit nicht von einem US Embargo betroffen und können daher noch mit Qualcomm zusammenarbeiten.