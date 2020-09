Vodafone* Netztest- die aktuellen Ergebnisse zum Vodafone* Netz – Das Vodafone* Netz ist für viele Nutzer nach wie vor unter dem Namen D2-Netz bekannt, auch wenn die Trennung in D-Netze und E-Netze mittlerweile kaum noch wirklich aussagekräftig ist. Neben Vodafone gibt es auch viele Discounter die Allnetflat im D2 Netz von Vodafone anbieten. Neben kleineren Discountern haben auch größere Anbieter wie 1&1 oder das Vodafone Tochterunternehmen Otelo* ihre Tarife in diesem Netz.



Um beurteilen zu können, wie gut oder schlecht man im Vodafone Netz telefonieren und surfen kann, gibt es immer wieder sogenannte Netztest von renommierten Fachmagazinen, bei denen die Netzqualität von Vodafone geprüft wird und anhand deren Ergebnisse man beurteilen kann wie gut oder schlecht die Verbindungen in D2-Netz sind. Diese Tests werden in der Regel einmal pro Jahr durchgeführt und auch von Vodafone gerne verwendet um für das eigene Netze Werbung zu machen.

HINWEIS: Vodafone bietet bereits Netzbereiche mit 5G an und auch die Tarife wurden mittlerweile mit 5G aufgerüstet. Netztest dazu gibt es aber noch nicht, sie werden wohl auch erst Ende 2020 stattfinden.

Die Technik hinter den Netztest

Es gibt mittlerweile verschiedene Fachzeitschriften und Magazine in Deutschland, die einmal im Jahr die Netzqualität der großen Anbieter vergleichen und die entsprechenden Ergebnisse dann auch veröffentlichen. Die Technik der Erfassung der Netzqualität in den Netztests ist dabei höchst unterschiedlich. Es gibt einige Magazine, die setzen auf ihre Leser und messen die Netzabdeckung per App. Dabei können sich die Leser diese App kostenlos herunter laden und dann wird gemessen, wie gut und schnell die entsprechenden Handys im Netz unterwegs sind. Die Messungen werden dann an einen zentralen Server geschickt und ausgewertet. Der Nachteile dabei ist, dass man nicht weiß, welche Beschränkungen auf das Netz zurück gehen und welche durch die Tarife vorhanden sind. So kann beispielsweise ein Handytarife auf maximal 7,2Mbit/s reduziert sein, das Netz aber deutlich schnellere Geschwindigkeiten ermöglichen.

Ein anderes Verfahren sind Messfahrten durch Prüfinstitute, die auf fest vorgegebenen Router durch die gesamte Bundesrepublik fahren und Daten darüber sammeln, welche Netze wie gut ausgebaut sind und welche maximalen Datengeschwindigkeiten in diesen Netzen möglich sind. Diese Messungen sind sehr aufwendig und teuer, liefern aber dafür sehr genaue und auch nachvollziehbare Daten zur Netzqualität, die vor allem nicht durch Tarife und ähnliche Faktoren verfälscht werden. Es lässt sich aber natürlich trotzdem nicht ausschließen, dass die Datenerhebung zu Zeiten stattgefunden hat, in denen das Netz kaum belastet war und es daher in Spitzenzeiten Abweichungen bei den Datenraten gibt.

Unabhängig von der Art der Messung bieten die Netztest einen grundlegenden Überblick über die Netzqualität der großen Betreiber in Deutschland und sind daher insgesamt eine Orientierungshilfe. Sie sagen aber wenig darüber aus, wie gut oder schlecht die Handy-Netze direkt in der eigenen Region ausgebaut sind. Sollte es vor Ort zu große Probleme mit Vodafone geben, nützt leider auch ein Wechsel zu einem Vodafone Discounter wenig, da man dort die gleiche Netzabdeckung bekommen. In solchen Fällen steht als Alternative nur eine D1 Flat oder eine O2* Allnet Flat zu Verfügung.

Die Ergebnisse des Netz-Tests von Vodafone im Überblick

Vodafone ist von den Kundenzahlen im Mobilfunk-Bereich nach der Fusion von Eplus und O2* mittlerweile der kleinste Anbieter, kann aber im Bereich der Netzqualität durchaus punkten, denn in der Regel schafft das Unternehmen einen guten zweiten Platz hinter der Telekom* und vor O2*/Eplus. Auch das gemeinsame Roaming der O2- und Eplus Kunden im jeweils anderen Netz konnte daran wenig ändern. Im Bereich der LTE Netze konnte Vodafone die Telekom* teilweise sogar überholen. Hier machen sich die großen Investitionen von Vodafone ins LTE Netz bezahlt. Für die Zukunft sind sogar noch weitere Investitionen geplant, die noch mehr Geschwindigkeit* bieten sollen. Geplant sind Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (zum Vergleich: entspricht etwas DSL 1.000.000). Vodafone schreibt zu den Zielen:

In Langenhagen bei Hannover funkt ab sofort Deutschlands schnellste Mobilfunk-Basisstation mit bis zu 375 Megabit pro Sekunde. Alle Vodafone-Kunden mit Red-Tarif und geeignetem Smartphone* können die neue Höchstgeschwindigkeit erleben. Noch in diesem Jahr geht es rasant weiter: Vodafone macht 2016 zum Gigabit-Jahr. Im Mobilfunk folgen voraussichtlich schon im Herbst 525 Mbit/s und zur Weihnachtszeit soll dann die Schallmauer von einem Gigabit pro Sekunde durchbrochen werden.



Diese Geschwindigkeiten sind aber noch in keinem Netztest enthalten sondern werden wohl erst in den neuen Netztest 2019 zu finden sein.

Die einzelnen Netz-Test des Vodafone im Überblick

Connect Netztest 2020

Vodafone erreicht im Connect Netztest 2020 insgesamt 834 Punkte (von 1.000 möglichen Punkten). Das ist etwas weniger als 2017 und mit 66 Punkten ist der Abstand auf den ersten Platz doch recht deutlich. O2 liegt allerdings 76 Punkte dahinter – das Vodafone Netz liegt also ungefährdet auf Platz 2. Die Tester schreiben im Original als Fazit dazu:

In Deutschland erringt eine starke Telekom* zum neunten Mal in Folge den Gesamtsieg. Dabei konnten sich die Bonner in der Sprach-Disziplin und beim Crowdsourcing abermals leicht steigern. Auch Vodafone auf Rang zwei gelingen Verbesserungen. Deutlich legen die Düsseldorfer bei Sprache und Crowdsourcing zu, etwas geringer auch in der Daten-Disziplin. Den eindeutig größten Sprung nach vorne macht in Deutschland aber Telefónica/O2. Die insgesamt guten Messwerte, aber auch überzeugende Crowdsoucing-Noten beweisen, dass der Münchner Anbieter beim Zusammenschluss der ehemals getrennten Netze von E-Plus und O2 im letzten Jahr ein großes Stück vorangekommen ist.

2020 hat Vodafone dazu eine Reihe von neuen Techniken für Discounter freigeschaltet (VoLTE usw.), es bleibt abzuwarten, ob sich das auf die nächsten Netztest auswirken wird.

Netztest der Stiftung Warentest

Im letzten Netztest der Stiftung Warentest (Juni 2017) landete die Telekom wieder auf Platz 1, danach Vodafone und o2 kam auf den letzten Platz – trotz des Zusammenschlusses mit Eplus. Im Original schreiben die Tester:

Bei der Telekom dauerte es während des Tests im Schnitt nur gut 8 Sekunden, eine 20-Megabyte-Datei herunter­zuladen. Bei Vodafone waren es 13 Sekunden, bei O 2 sogar fast 22. Auch bei Online­videos sind Unterschiede sicht­bar – und zwar an der Qualität des Films: Youtube-Software entscheidet nach der Leistungs­stärke der Verbindung, in welcher Auflösung sie ein Video verschickt. Im Telekom-Netz empfingen die Tester knapp 90 Prozent aller Videos in Full-HD, also der besten Auflösung. Bei Vodafone waren es noch fast 80 Prozent, bei O 2 nur 56 Prozent.

Connect Netztest

Der Netztest bei Connect stamm von Ende 2017 und bei diesem Test kam Vodafone auf einen guten zweiten Platz hinter der Telekom. Die Tester vergaben 841 Punkte (von 1000 möglichen) und damit nur etwa 40 Punkte weniger als bei der Telekom. Im Sprachbereich lag der Unterschied sogar bei nur 14 Punkten.

Chip Netztest

Der Netztest der Fachzeitschrift Chip stammt vom Februar und das Vodafone Netz schnitt in diesem Test insgesamt auf dem zweiten Platz ab. Allerdings hat sich in diesem Netztest der Abstand zur Telekom etwas vergrößert. Im Original bei CHIP heißt es:

Der Kundenstamm ist so niedrig wie 2006, während die Konkurrenz die Anzahl ihrer Mobilfunkverträge 2015 weiter steigern konnten. An der Qualität des Netzes kann man diesen Trend jedenfalls nicht festmachen. Im Gegensatz zur Telekom erhält Vodafone in diesem Jahr zwar etwas weniger Punkte, aber der Rückgang von 81 auf 79,3 Punkte fällt moderat aus. Dafür vergeben wir die Note 2,2. Das Netz ist ja auch nicht schlechter geworden, sondern wir haben unsere Kriterien verschärft. Trotzdem erzielt Vodafone beim Telefonieren mit 81,9 sogar eine etwas höhere Punktzahl als letztes Jahr. Den Abzug vergeben wir beim Websurfen. Trotzdem bleibt Vodafone unangefochten auf Platz 2.

Bei Computerbild setzt man bei den Netztest auf Apps, die von Kunden geladen werden und man hat bereits im Oktober 2015 die deutschen Netze getestet. Vodafone kam in diesem Test auf den zweiten Platz (nach Platz 3 im Vorjahr) und es wurden vor allem die Telefon-Verbindungen und das LTE Netz gelobt. Die Tester schreiben dazu als Fazit:

Wieder zurück auf dem zweiten Platz: Das Vodafone-Netz bietet hohes Tempo, der LTE-Ausbau auf dem Land hat aber Luft nach oben. Testnote: 2,53 (befriedigend).

Insgesamt ergibt sich damit ein durchaus einheitliches Bild: Vodafone liegt bei der Netzqualität auf Platz 2 in Deutschland und muss sich nur der Telekom geschlagen geben. Der Abstand zu O2 und Eplus ist relativ groß, es gibt aber gerade im Bereich des 3G Ausbaus noch einige Lücken. Diese werden im LTE Bereich geschlossen, allerdings ist das natürlich nur der Fall wenn man Tarife nutzt, die LTE inklusive haben.

Video: 5G Speed bei Vodafone im Test

https://www.youtube.com/watch?v=varhviCXBl4

