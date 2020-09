Xiaomi* Mi 10T (pro) 5G – Amazon leakt bereits die neuen Modelle – Xiaomi* arbeitet weiter daran, die Mi10 Palette weiter auszubauen und die nächste Generation der Modelle scheint die T-Reihe zu sein, mit der das Unternehmen den aktuellen Smartphones* aus dieser Serie ein Update spendieren will. Es könnte also in diesem Jahr noch kein Mi11 geben, sondern möglicherweise ein Mi10T in allen Versionen. Bei Amazon Spanien konnte man auch bereits so ein Produkt sehen und zwar komplett – mit Bildern, technischen Spezifikationen und dem Preis. Die Geräte lagen dabei bei etwa 550 Euro und das wäre sehr günstig wenn man es mit den Preisen vergleicht, die das Unternehmen für die Topmodelle anfang das Jahres aufgerufen hat. Leider ist die Webseite von Amazon schon wieder offline, es gibt aber natürlich genügend Screenshots* davon.

Bei XDA Developers schreibt man im Original dazu:

Xaomi’s Mi 10 series is the company’s current flagship lineup, and it consists of the Mi 10, the Mi 10 Pro, the Mi 10 Lite, the Mi 10 Lite Zoom/Mi 10 Youth Edition, and the Mi 10 Ultra. But as we progress through 2020, there is more to come. We already know that Xiaomi* is working on two more additions in the form of the Xiaomi Mi 10T (apollo) and the Xiaomi Mi 10T Pro (apollopro), and we have seen leaked hands-on images showing off the Pro variant. Now, Amazon Spain has prematurely posted listings of the Mi 10T and Mi 10T Pro, corroborating the design and some of the specifications.