Analysten erwarten 260 Millionen 5G Smartphones für 2020 – Durch die Corona Pandemie ist auch der Umsatz bei den Smartphones in diesem Jahr zurückgegangen. Die Analysten von Digitimes Reserach erwarten einen Rückgang von etwa 1p Prozent für das gesamt Jahr. Im dritten Quartal 2020 haben die Verkaufzahlen dabei etwas über den erwarteten Zahlen gelegen und sind nicht ganz so stark gesunken, wie man davon befürchtet hatte.

Die Analysten schreiben dazu im Original:

Digitimes Research’s just-published five-year forecast report on global smartphone* shipments has revised upward its forecast for global smartphone* shipments for 2020 to 1.22 billion units, up from its July estimation of 1.15 billion units, and with the annual decline rate for global smartphone* shipments narrowing to 10.4% in the year.

Smartphone shipments in China will decline 16.1% on year to 308 million units in 2020, while smartphone shipments outside China will slip 8.2% to 912 million units.

Global shipments of 5G phones are expected to reach over 260 million units in 2020, accounting for 20% of global smartphone shipments.