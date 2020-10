Android* 11 – Handbuch und Anleitung* in Deutsch – Android* 11 ist die 2020er Version des Google Betriebssystem und wurde im September 2020 vorgestellt. Die ersten Geräte der Pixel Serie haben auch direkt diese Version bekommen, bei vielen anderen Modellen arbeiten die Hersteller noch an Updates für die eigenen Geräte. Android* 11 setzt dabei auf viele Neuerungen, am grundlegenden Prinzip und auch der Bedienung hat sich aber kaum etwas geändert.

Das Unternehmen schreibt selbst zum Start:

Today we’re pushing the source to the Android Open Source Project (AOSP) and officially releasing the newest version of Android. We built Android 11 with a focus on three themes: a People-centric approach to communication, Controls to let users quickly get to and control all of their smart devices, and Privacy to give users more ways to control how data on devices is shared. … For developers, Android 11 has a ton of new capabilities. You’ll want to check out conversation notifications, device and media controls, one-time permissions, enhanced 5G support, IME transitions, and so much more. To help you work and develop faster, we also added new tools like compatibility toggles, ADB incremental installs, app exit reasons API, data access auditing API, Kotlin nullability annotations, and many others. We worked to make Android 11 a great release for you, and we can’t wait to see what you’ll build!