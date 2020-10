iPhone: App-Bewertungen effektiv loswerden – so schaltet man die Aufforderung zu Bewertung ab

Ohne Unterbrechungen die Lieblings-Apps nutzen

Wie auch andere, so lässt sich auch dieses Problem über dem Einstellungsbereich lösen. Ist man einmal drinnen, sollte man nach dem Punkt „iTunes & App Store“ suchen. Bei dem Bereich angelangt, findet man den Punkt „Bewertungen in Apps“. Ist die Spalte im grünen Bereich, so sollte man den Hebel per Klick oder eine Fingerbewegung nach links verschieben. Wenn die Anzeige weiß ist, kann man die Einstellungen verlassen und die beliebten Apps starten. Die Aufforderungen, die Anwendung zu bewerten sollten nun nicht mehr erscheinen. Dabei haben die iOS Nutzer einen Vorrang gegenüber den Android* Inhabern, bei denen diese Funktion sich nicht ausschalten lässt. Ob sich dieses Problem bald lösen lässt, ist noch nicht klar.