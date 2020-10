Apple*: 502 Millionen Dollar Schadenersatz wegen Patentverletzungen – Apple* muss mehr als eine halbe Milliarde Dollar Schadenersatz zahlen, weil eine Jury eine Patentverletzung durch das Unternehmen und den Schaden in dieser Höhe bestätigt hatte. Die Klage war dabei von VirnetX ausgegangen, weil das Unternehmen durch Apple* Facetime eigene Patente verletzt gesehen hat. VirnetX hatte ursprünglich 700 Millionen US Dollar gefordert, aber die Jury setzte den Schadenersatz etwas geringer fest, wobei auch 502 Millionen US Dollar keine kleine Summe sind.

Bei Bloomberg schreibt man dazu im Original:

The jury in Tyler, Texas, reached its verdict in about 90 minutes. It was asked to decide only how much Apple owes VirnetX in royalties for VPN on Demand, a feature that allows users access to virtual private networks. An appeals court had upheld an infringement finding regarding VPN on Demand. The companies have been embroiled in litigation for a decade. VirnetX, which said its inventions stemmed from technology it developed for the U.S. Central Intelligence Agency, argued that both VPN on Demand and Apple’s FaceTime features were using its inventions. VirnetX had told the jury it was entitled to more than $700 million. Apple had countered that it owed about $113 million, claiming the royalty rate should be no more than 19 cents per unit. The jury settled on 84 cents per unit.