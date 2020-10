Apple*: ein Fünftel der Gewinne kommt von Google – In den USA läuft derzeit ein Kartellverfahren gegen Google, mit dem Vorwurf, das Unternehmen würden seine Monopolstellung zementieren und kleineren Anbietern keine Chancen lassen. Hintergrund ist dabei vor allem der Deal mit Apple* wonach Google die Standardsuchmaschine auf den Apple* Modellen ist. Die NY Times hat dazu jetzt nochmal Zahlen zusammengefasst und geht davon aus, dass Google derzeit zwischen 8 und 12 Milliarden US Dollar an Apple zahlt um diesen Status zu erhalten. Das ist sowohl für Google als auch für Apple ein gutes Geschäft. Etwa jeder 5. Dollar, den Apple verdient, kommt damit wohl von Google.

Konkret schreibt die Zeitung dazu:

Apple now receives an estimated $8 billion to $12 billion in annual payments — up from $1 billion a year in 2014 — in exchange for building Google’s search engine into its products. It is probably the single biggest payment that Google makes to anyone and accounts for 14 to 21 percent of Apple’s annual profits. That’s not money Apple would be eager to walk away from.

In fact, Mr. Cook and Mr. Pichai met again in 2018 to discuss how they could increase revenue from search. After the meeting, a senior Apple employee wrote to a Google counterpart that “our vision is that we work as if we are one company,” according to the Justice Department’s complaint.