Apple* iPhone 12 pro – neue Topmodelle mit 5G und Ceramic Shield – Apple* hat gestern die neuen iPhone 12 Modelle vorgestellt und wie erwartet gibt es auch wieder 2 Topmodelle der Pro-Serie: das iPhone 12 pro (61, Zoll) und das iPhone 12 pro max (6,7 Zoll). Die iPhone 12 pro Serie unterscheidet sich dabei vor allem durch das neue All Screen Display mit Super Retina* XDR Display und durch die neue Kamera mit Triple Lens Technik von den normalen Modellen. Dazu bieten jetzt alle Geräte 5G Unterstützung und Apple* hat ein neues Ceramic Shield eingeführt. Mit diesem Finish wurde die Stabilität der gesamten Vorderseite der Geräte verbessert und nach Angaben des Unternehmens soll sich dadurch die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stürzen um den Faktor 4 erhöhen. Die drahtlose Aufladung wurde zudem überarbeitet und bietet nun ein MagSafe Magnet-System um die Leistung der Aufladung zu erhöhen.

Apple schreibt selbst zu den neuen Modellen:

„Das ist ein riesiger Entwicklungssprung für das iPhone. Es bietet das beste 5G-Erlebnis auf dem Markt und Nutzern, die das Maximum aus ihrem iPhone herausholen möchten, unsere fortschrittlichsten Technologien“, sagt Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing von Apple. „Jede bisherige Generation des iPhone hat verändert, was man von einem Smartphone* erwartet, und jetzt, mit 5G, bietet das iPhone 12 Pro eine neue Generation an Leistung. Unsere enge Integration von Hardware und Software ermöglicht unglaubliche, rechnergestützte Fotografiefunktionen wie die Erweiterung des Nachtmodus auf mehr Objektive und die Unterstützung von HDR-Video mit Dolby Vision. Ein LiDAR-Scanner auf dem neuesten Stand der Technik bedeutet, dass die Benutzer AR wie nie zuvor erleben können. Außerdem unterstützt er die Kamera und ermöglicht einen schnelleren Autofokus bei schlechten Lichtverhältnissen und Porträts im Nachtmodus. Diese und viele weitere Möglichkeiten stehen für das beste iPhone-Lineup aller Zeiten.“

Daneben ist aber auch erwähnenswert, was in diesem Jahr nicht mit an Bord ist. Apple verzichtet in diesem Jahr auf ein beigelegtes Ladegerät und auch auf die Kopfhörer. In der Packung gibt es nur einen Adapter von USB C auf Lightnight. Das neue drahtlose MagSafe Ladegerät muss man bei Bedarf selbst mit dazu kaufen. Darüber hinaus gibt es auch keinen 120Hz Mode für die Modelle. eSIM* wird aber wieder unterstützt und damit sind die Modelle wieder Dual Sim fähig.

Preise und Verfügbarkeit der neuen iPhone 12 pro Modelle

Die Vorbestellung der neuen Modelle startet ab dem Freitag, 16. Oktober 2020. Ab dann kann man das normale Pro-Modell vorbestellen, der Verkaufsstart ist dann offiziell ab dem 23. Oktober. Das iPhone 12 pro max kann ab dem 6. November vorbestellt werden und ist ab dem 13. November 2020 offiziell im Handel.

Das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max werden in 128 GB-, 256 GB- und 512 GB-Modellen in Graphit, Silber, Gold und Pazifikblau ab 1.120 Euro inkl. MwSt.bzw. 1.217,50 Euro erhältlich sein. Kunden können das iPhone 12 Pro für 34,16 Euro inkl. MwSt. pro Monat oder 820 Euro inkl. MwSt mit Inzahlungnahme und das iPhone 12 Pro Max für 37,39 Euro inkl. MwSt pro Monat oder 897,50 Euro inkl. MwSt mit Inzahlungnahme auch über apple.com/de, in der Apple Store App und in den Apple Stores erhalten.