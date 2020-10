Apple*: kommt ein November-Event mit weiterer Technik? – Apple* hat auf dem Oktober-Event neben den neuen iPhone 12 Modellen auch andere Technik vorgestellt, aber nach wie vor fehlen einige Neuerungen, die Experten an sich noch für dieses Jahr erwartet hatte. So gibt es beispielsweise nach wie vor noch keine Hinweise auf AirTags oder neue Mac-Modelle. Daher spekulieren mittlerweile einige Experten darüber, ob es bei Apple* nicht doch noch ein weiteres Event geben wird, bei dem man die weitere Technik offiziell vorstellt. Als Zeitraum wird der November vermutet – das wäre noch rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft und spät genug um die iPhone 12 Modelle vollständig in den Verkauf zu geben und daher keine Medienaufmerksamkeit von den iPhones abzuziehen.

Bei Macrumors schreibt man in dieser Hinsicht im Original:

Predicting a possible event date in November is tricky. November 3 is election day in the United States, November 11 is Veterans Day, and November 26 is Thanksgiving in the United States with Apple giving all corporate employees that week off. If Apple does hold an event, we could perhaps get invites in the first week of November with an event to take place on November 9 or 10 ahead of Veteran’s Day.

A recent rumor has suggested that Apple is actually planning an ‌Apple Silicon‌ event for November 17, so that could be when we’ll see an announcement instead. That date is getting awfully close to Thanksgiving a week later, but Apple doesn’t have a lot of options in the month of November.