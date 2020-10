Apple Quartalszahlen: verschobener iPhone 12 Start vermiest die Umsätze

Apple* Quartalszahlen: verschobener iPhone Start vermiest die Umsätze – Apple* hat die Quartalszahlen für das 3. Quartal 2020 veröffentlicht und die Umsätze sind nicht so hoch ausgefallen, wie man das normalerweise im iPhone-Quartal gewohnt war. In den letzten Jahren hat Apple* die neuste iPhone Generation immer im September vorgestellt und die massiven Start-Verkäufe der Geräte waren daher im 3. Quartal mit enthalten. In diesem Jahr gab es die neuen Geräte erst im Oktober – die Verkäufe sind dann also erst im 4. Quartal zu sehen.

Wie groß dieser Unterschied ist, kann man an den Zahlen sehen. Die Umsätze im iPhone Bereich liegen in diesem Jahr für das 3. Quartal um 9 Milliarden Euro unter den Umsätzen des Vorjahres. Apple fehlt also etwa ein Viertel des Umsatzes in diesem Quartal durch die neuen Geräte. Entsprechend höher werden die Umsätze aber wohl im Weihnachtsquartal ausfallen.

Allerdings konnte Apple in allen anderen Bereichen punkten. Der Umsatz mit Macs stieg deutlich an, auch iPads und die Apple Watch verkauften sich gut und die Services verzeichneten erneut mehr Umsatz. Insgesamt kann Apple damit den Umsatzverlust beim iPhone durch die anderen Bereiche mehr als kompensieren und macht sogar mehr Umsatz als im dritten Quartal 2020. Rechnet man den iPhone Effekt dazu war es wohl ein Rekordquartal für das Unternehmen.

Das Unternehmen ist daher dennoch zufrieden mit der Leistung und schreibt dazu:

“Apple capped off a fiscal year defined by innovation in the face of adversity with a September quarter record, led by all-time records for Mac and Services,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “Despite the ongoing impacts of COVID-19, Apple is in the midst of our most prolific product introduction period ever, and the early response to all our new products, led by our first 5G-enabled iPhone lineup, has been tremendously positive. From remote learning to the home office, Apple products have been a window to the world for users as the pandemic continues, and our teams have met the needs of this moment with creativity, passion, and the kinds of big ideas that only Apple can deliver.”