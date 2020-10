Google Pixel 5 – Möglicherweise Qualitätsprobleme bei der Fertigung – Die neuste Google Pixel 5 Generation ist mittlerweile auf dem Markt und die ersten Nutzer berichten bereits von einigen Problemen mit den Smartphones*. Dabei geht es vor allem um die Passung von Display und Gehäuse, die teilweise nicht ganz korrekt scheint und Lücken lässt. Solche Bereiche sind natürlich ein Problem, wenn sich dort Staub und Partikeln ansammeln oder sogar in die Geräte eindringen können.

So schreibt ein Nutzer im XDA Developers Forum:

I just bought a Pixel 5, but I didn’t even have time to start it that I saw a trouble related to assembly: there is a gap between the screen and the body, in the top left corner of the phone. It is not as visible in the image as in the real life, but it is still noticeable, on the top side and on the left side of the device.

Someone has the same trouble? If so, have you contacted Google support, or find another solution ? I’m afraid the phone is not waterproof at all in this condition …