Huawei* Mate 40 – Teaser deutet neues Design des Kamera-Moduls an – Huawei* hat in einem neuen Teaser das Event am 22. Oktober angekündigt, auf dem die neuen Mate 20 Modelle endlich vorgestellt werden sollen. Dabei gibt es auch ein interessantes Detail, denn das Unternehmen deutet darin ein achteckiges Kamera-Modul an. Der Kamera Bereich scheint also in diesem Jahr nicht mehr rund auszufallen, leider kann man noch nicht mehr Details erkennen (Original: mydrivers.com) :

25.09.2020 – Huawei* Mate 40 – weitere Modelle im Real-Life aufgetaucht – Es gibt frisches Bildmaterial zu den kommenden Huawei Mate 40. Erneut wurden die Geräte in der Ubahn gesichtet und man erkennt erneut die duale Frontkamera und auch das abgerundete Design. Eine Flat-Modell wird es also wohl nicht werden. Leider bleibt immer noch offen, wann genau Huawei die Modelle vorstellen wird und welche Software dann darauf läuft.

07.09.2020 – Huawei Mate 40 – Prototypen im Real-Life aufgetaucht – Zum Huawei Mate 40 pro wurde angeblich bereits ein Prototyp im normalen Einsatz gesehen und die entsprechenden Bilder auch gleich online gestellt. Leider kann man recht wenig zu en Details der Geräte erkennen, die Hülle ist so massiv, dass man von den Geräten kaum etwas erkennt. Dennoch deuten die Aufnahmen darauf hin, dass Huawei bereits einsatzfähige Modelle hat – möglicherweise auch nicht nur Prototypen.

21.08.2020 – Huawei Mate 40 – Case-Leaks zeigen wieder rundes Kamera-Modul – Bei Alibaba hat man bereits Hüllen für die neuen Mate 40 Modelle von Huawei in den Shop aufgenommen und wenn diese Cases korrekt sind, wird auch die Mate 40 Serie wieder auf ein sehr dominantes rundes Kameramodul auf der Rückseite setzen. Dieses Anordnung kennt man bereits von den aktuellen Modellen und Huawei scheint dieses Design auch für die neuen Smartphones übernehmen zu wollen. Dazu sieht man in beiden Bildern einen doppelte Frontkamera – das kann aber auch nur ein Konzept von Alibaba sein.

11.08.2020 – Huawei Mate 40 – technische Daten geleakt – Zum kommenden Topmodelle Huawei Mate 40 sind die technischen Daten geleakt, allerdings gibt es dabei wenig Aufregung, denn es gibt keine spektakulären Neuheiten, die man so nicht erwartet hätte. Die Modelle werden mit 8 oder 12 GB RAM und bis zu 512GB internen Speicher auf den Markt kommen, dazu gibt es 5G und Android* in der aktuellen Version.

Für den Herbst erwarten die Huawei Nutzer wieder das nächste Topmodell und wenn sich Huawei an den normalen Zyklus hält, wird es das Huawei Mate 40 werden (eventuell mit Huawei Mate 40 lite, Mate 30 New Edition usw.) Bisher gibt es leider nur wenige Details zu den neuen Geräten, aber das Unternehmen hat ein Ladegerät mit 66 Watt Schnellladen zertifiziert und das wird wahrscheinlich mit dem nächsten Topmodell eingesetzt werden. Man kann also schon recht sicher davon ausgehen, dass die Mate 40 Modelle im Herbst mit dieser Technik auf den Markt kommen.

Bei MySmartPrice schreibt man im Original dazu:

There is a good chance that we shall see this new 66W charger appear on the upcoming 2020 Mate series smartphones. That being said, it is pertinent to also note that it’s been only hours since we came across another 3C certification in which it was revealed that Xiaomi* is working on a new smartphone* (and charger) that supports 120W fast charging. This effectively means that by the time Huawei comes up with its 66W fast charging to consumers, the world (at least the Chinese!) might as well have moved to smartphones that support 120W fast charging.