Huawei* Nova 8 – neues Modell unterstützt 66 Watt Aufladung – Huawei* arbeitet derzeit an einem Nachfolger der Nova-Serie und wird die neuen Smartphones* wahrscheinlich in Dezember oder sogar bereits im November auf den Markt bringen. Wahrscheinlich wird es drei Modelle dieser Serie geben: Nova 8, Nova 8 SE, and Nova 8 Pro. Es kann allerdings gut sein, dass sie in Deutschland unter einem anderen Namen in den Handel kommen und das bestimmte Modelle auch gar nicht international angeboten werden.

Durch die Zertifizierung ist allerdings jetzt bereits klar, dass die Geräte wohl auch 5G setzen werden (was schon recht sicher ist) und auch 66 Watt Aufladung unterstützen. Mit welcher Technik Huawei* dies umsetzt, ist allerdings noch offen. OnePlus nutzt dafür einen geteilten Akku mit zwei Blöcken, bleibt abzuwarten, welche Variante man bei Huawei zum Einsatz bringt.

Die Eintragung in der 3C Zertifizierungsdatenbank im Original

Man kann dazu bereits recht sicher davon ausgehen, dass auch die Huawei Nova 8 Serie zwar mit Android* auf den Markt kommen wird, aber die Google Dienste weiter nicht unterstützt. Statt Google Play wird also wohl die Huawei App Gallery* mit an Bord sein und auf die anderen Google Apps muss man von Haus aus auch verzichten.