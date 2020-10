iPhone 12 (mini, pro und pro max) – Kameraton deaktivieren und abschalten – Die iPhone 12 Serie wurde im Vergleich zu den Modellen aus dem Vorjahr in vielen Bereichen verbessert. Es gibt eine neue Kamera, ein anderes Design und auch die Leistung wurde wieder nach oben geschraubt. Dazu setzen die Modelle von Anfang an auf iOS 14 als Betriebssystem.

Das Unternehmen schreib selbst zum neuen Betriebssystem:

iOS 14 bietet ein neuartiges iPhone Erlebnis mit neuen Möglichkeiten zur Anpassung des Home-Bildschirms. Wunderschön neu gestaltete Widgets stellen aktuelle Informationen auf einen Blick dar und können in verschiedenen Größen auf jeder Seite des Home-Bildschirms hinzugefügt werden. Die App Mediathek ist ein neuer Bereich, der automatisch alle Apps eines Anwenders in einer einfachen, leicht zu nutzenden Ansicht organisiert. iOS 14 bringt darüber hinaus neue Möglichkeiten zur Verwendung von Apps mit App Clips, leistungsstarke Aktualisierungen für Nachrichten, umweltfreundlichere Wege zum Erkunden von Städten mit der Karten App und weiterentwickelte Datenschutzfunktionen für noch mehr Transparenz und Kontrolle.

Grundlegende Funktionen wurden aber nicht verändert. Der Kameraton lässt sich auch weiter nur über Umwege abschalten, wie das geht, haben wir nachfolgend beschrieben.

iPhone 12 (mini, pro und pro max) – Kameraton deaktivieren und abschalten

Im Kamera-Menü kann man den Ton leider nicht abstellen. Es gibt jedoch eine indirekte Möglichkeit, indem man das Smartphone* lautlos oder auf Vibration stellt. In beiden Modi erfolgt die Aufnahme geräuschlos. Der Lautlos-Schalter befindet sich beim iPhone – bei Draufsicht – oben auf der linken Seite. Das Gerät ist stumm geschaltet, wenn es vibriert und neben den Schalter eine orange Schaltfläche sichtbar wird. Allerdings kann man bei Geräten, welche für den asiatischen Markt produziert wurden, den Kameraton generell nicht aktivieren.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit verschiedene Anwendungen über iTunes zu laden, welche den Kameraton ebenfalls deaktivieren. Von der Kundenzufriedenheit her, konnte die App Capera überzeugen. In der Beschreibung steht unter anderem „Switch the shutter sound with slide switch“, somit kann man die Kamera zügig lautlos schalten.

Die technischen Daten der iPhone 12 Serie im Überblick

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4-Zoll OLED Super Retina* XDR Display; 2.340 x 1.080 Pixel, 19,5:9, 476 ppi 6,1-Zoll OLED Super Retina* XDR Display; 2.532 x 1.170 Pixel, 19,5:9, 460 ppi 6,1-Zoll OLED Super Retina* XDR Display und 10-bit Farbtiefe; 2.532 x 1.170 Pixel, 19,5:9, 460 ppi 6,7-Zoll OLED Super Retina XDR Display und 10-bit Farbtiefe; 2.778 x 1.284 Pixel, 19,5:9, 458 ppi Prozessor A14 Bionic, 5 nm A14 Bionic, 5 nm A14 Bionic, 5 nm A14 Bionic, 5 nm RAM 4 GB 4 GB 6 GB 6 GB Flashspeicher 64, 128 oder 256 GB 64, 128 oder 256 GB 128, 256 oder 512 GB 128, 256 oder 512 GB Rahmen Aluminum Aluminum Edelstahl Edelstahl Kamera Weitwinkel: 12 MP f/1.6



Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad Weitwinkel: 12 MP f/1.6



Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad Weitwinkel: 12 MP f/1.6



Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad



Telezoom: 12 MP mit ƒ/2.2, 5x optischer Zoom, 12x Digital



LiDAR Scanner Weitwinkel: 12 MP f/1.6



Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad



Telezoom: 12 MP mit ƒ/2.2, 5x optischer Zoom, 12x Digital



LiDAR Scanner;



Sensor-shift optical image stabilization Frontkamera 12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, 4K Video

12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, 4K Video

12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, 4K Video

12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, 4K Video

Sonstiges Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68

Farben Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün Gold, Silber, Graphit, Blau Gold, Silber, Graphit, Blau Abmessungen 131,5 x 64,2 x 7,4 mm 146,7 x 71,5 x 7,4 mm 146,7 x 71,5 x 7.4 mm 160,8 x 78,1 x 7,4 mm Gewicht 164 g 135 g 189 g 228 g Preis ab 778,85 Euro ab 876,30 Euro ab 1.120 Euro ab 1.217,50 Euro

