iPhone 12 pro – Geschwindigkeiten von bis zu 1,3Gbit/2 im 5G Netz erreicht – Die neuen iPhone 12 Serie kann komplett 5G, allerdings gab es in den letzten Tagen durchaus einige Hinweise auf Einschränkungen. So kann man 5G derzeit mit den iPhone 12 Smartphones* nur nutzen, wenn man sie im Single Sim Modus nutzt und es sind auch nicht alle Frequenzbänder gleichmaßen nutzbar.

Es gibt aber auch gute Nachrichten, denn Nutzer bestätigen mittlerweile, dass es am Speed* selbst wenig auszusetzen gibt. Die Geräte erreichen in der normalen Anwendung knappe 1,4GBit/s im Download und sind damit richtig schnell wenn der Standort und damit das Netz passt.

Der Tweet dazu im Original:

Für den Test wurde dabei ein iPhone 12 pro genutzt und ein Telekom* Tarif. Man kann dazu davon ausgehen, dass es sich um einen Bereich mit eigenen 5G Frequenzen und ohne DSS handelt. Das genannte Band N78 steht für die 3,6GHz Frequenzen, die derzeit von allen Anbietern genutzt werden und bei der Telekom* wird dieser Bereich nur für 5G eingesetzt. Die geteilten LTE/5G Bereiche (per DSS Technik) sind im 2,1Ghz Bereich angesiedelt. Das wäre dann der n1 Bereich.

Für andere Nutzer bedeutet dies, dass man vergleichbare hohe Geschwindigkeiten vor allem dann erreichen kann, wenn man auch in einem N78 Bereich unterwegs ist. Der Speed* ist also nicht direkt vom Handy abhängig und kann sicher auch mit anderen Geräten als dem iPhone 12 erreicht werden. Maßgeblich dafür ist mehr der Netzausbau am eigenen Standort und die genutzte Technik, mit der 5G angeboten wird. Dazu sollte man im besten Fall natürlich auch Tarife mit genug Datenvolumen zur Verfügung haben, denn bei diesen hohen Geschwindigkeiten wird deutlich schneller Volumen übertragen und dann ist die Datenflatrate auch schneller an der Drosselgrenze als mit geringerem Speed*. Mittlerweile findet man aber Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen bei allen Netzbetreibern (allerdings auch teurer als normale eingeschränkte Tarife).