iPhone 12 – versteckte Funktion könnte zukünftig Reverse Charging erlauben – Jeremy Horwitz von VentureBeat hat in den FCC Dokumenten zu den neuen iPhone 12 Modellen einen interessante Hinweis entdeckt. Dort wird beschrieben, dass die iPhone 12 Geräte mit der neuen drahtlosen Ladetechnik theoretisch auch in der Lage sind, selbst als drahtlose Powerbank zu fungieren. Man könnte mit dem iPhone 12 damit auch andere Technik aufladen – beispielsweise die Kopfhörer oder auch die Apple* Watch, wenn diese eine solche Form der Aufladung unterstützen. Aktuell ist das aber noch nicht der Fall, wenn man die Technik auf ein iPhone legt, passiert also noch nichts und es wird keine Aufladung gestartet.

Im Original heißt es dort:

“In addition to being able to be charged by a desktop WPT charger (puck), 2020 iPhone models also support WPT charging function at 360 kHz to charge accessories [including] an external potential apple* accessory in future.”