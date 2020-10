iPhone 12: Vorbestellungen starten heute ab 14 Uhr für 2 Modelle – iPhone Nutzer mussten in diesem Jahr vergleichsweise lange auf den Start der neusten Modell-Generation warten, aber ab heute 14 Uhr starten die Vorbestellungen für die neuen Modelle. Man kann das iPhone 12 also ab heute bestellen und bekommt es dann in einer Woche, am 23. Oktober geliefert (+ eventuelle Lieferzeiten). Am 23. Oktober startet dann auch der offizielle Verkauf der Geräte im Handel. Allerdings trifft dies leider nur für 2 der 4 neuen iPhone 12 Modelle zu. Konkret kann man ab heute nr diesen beiden Geräte vorbestellen:

iPhone 12 mit 6,1 Zoll Display ab 876,30 Euro

iPhone 12 pro it 6,1 Zoll ab 1120 Euro

Die Geräte sind dabei sowohl über Apple* selbst vorbestellbar als auch über die bekannten Online-Händler und auch die Mobilfunk-Anbieter werden heute ihre Angebote mit Handyvertrag und Tarif starten. Unabhängig davon wo man bestellt wird man die Geräte offiziell erst ab dem 23. Oktober in den Händen halten können.

Auf die kleinste Version iPhone 12 mini und auch auf das größte iPhone 12 Modell, das iPhone 12 pro max, muss man noch bis zum November warten. Die Modelle werden erst ab dann vorbestellbar sein und noch später offiziell in den Handel gehen.

HINWEIS: Bei einige Anbieter kann man auch iPhone 12 mini und die pro max Version schon vorbestellen, das ist dann aber keine offizielle Vorbestellung, sondern nur eine Vormerkung direkt beim Mobilfunk-Anbieter. Schneller bekommt man die Modelle dadurch leider auch nicht.

Aktuelle Deals zur Vorbestellung des iPhone 12

Apple* iPhone 12 Pro (128 GB) für 149 € Zuzahlung+ o2* Free Unlimited (225 Mbit/s) für 69,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1.719,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 149 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1.868,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 77,86 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 1120 € UVP für’s Smartphone*) => 31,20 € monatlich

Apple* iPhone 12 (64 GB) für 99 € Zuzahlung + Vodafone* Smart XL Handy20 Spezial Boost (60 GB mit 500 Mbit/s) für 61,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1.527,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 99 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1.626,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 67,78 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 876,30 € UVP für’s Smartphone*) => 31,27 € monatlich

