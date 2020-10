MagentaTV Login – was tun bei Problemen? – Die Telekom* stellt mit MagentaTV eine Möglichkeit bereit, TV und Streaming auf vielen Geräten nutzen zu können – und das unabhängig vom bisherigen Fernsehen.

Um MagentaTV nutzen zu können, ist natürlich ein Login notwendig. Dabei macht es keinen Unterschied, ob man die App nutzt oder den Webdienst. Auch wenn man MagentaTV direkt auf TV nutzt braucht man die passenden Zugangsdaten. In diesem Artikel wollen wir klären, was man tun kann, wenn es mit dem Login nicht klappt und welche Probleme möglicherweise auftreten können.

Das kann man bei Problemen mit dem Login bei MagentaTV tun

Prinzipiell ist der Login zu MagentaTV hier möglich:

Für den Zugriff braucht man den Benutzernamen (in der Regel die Emailadresse, mit der man sich angemeldet hat) und das gesetzte Passwort. Wer das Passwort vergessen hat, kann über diese Seite auch ein neues Passwort anfordern. Die Emailadresse kann man im eigenen Postfach prüfen, MagentaTV nutzt für alle Unterlagen und Benachrichtigungen diese Email. Man muss also nur schauen, an welche Adresse diese Daten gegangen sind und kann sich dann mit dieser Email-Adresse einloggen. Bei größeren Problemen mit den Zugangsdaten bietet die Telekom* allgemein und im speziellen damit auch für MagentaTV die Wiederherstellung der Logindaten für den Kundenbereich an. Dies kann hier durchgeführt werden:

Sollte auch das zu keinen Erfolg führen, kann man sich immer noch an die Kundenhotline der Telekom* wenden und dort versuchen, die Zugangsdaten wieder herzustellen. In der Regel braucht man dann aber weitere Details zum Account, also beispielsweise die Adresse, die Bankdaten oder auch das Geburtsdatum des Nutzers.

Neben dem allgemeinen Login kann man in MagentaTV auch noch eine BenutzerPIN setzen um die Zugriffe besser kontrollieren zu können. Auch diese PIN* kann man im Kundencenter der Telekom ändern (nach dem Login). Die Telekom schreibt dazu in den FAQ:

Sie ändern Ihre Benutzer-PIN* bequem in Ihrem Kundencenter. Melden Sie sich mit Ihrem Login an. Wählen Sie „Medien & TV“ aus. Klicken Sie zum Ändern Ihrer PIN* auf den Button „Benutzer-PIN verwalten“.

Video: Tipps&Tricks zu MagentaTV

