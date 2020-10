Mobiles Lesegerät: Kontaktlos bezahlen per NFC

In vielen Bereichen wird mit der EC- oder Kreditkarte bezahlt. Das Zahlen mit Kreditkarte

gestaltet sich dank der NFC Technologie einfacher und bequemer. Es ist nicht mehr nötig, die

Kredit- oder EC-Karte in den Kartenleser zu stecken. Denn sie wird ganz bequem vor das

Lesegerät gehalten. Bis 50 Euro ist keine Eingabe der PIN* notwendig, wodurch der Zahlvorgang

schneller erfolgt. Immer mehr Unternehmen stellen ihre Kartenleser auf die praktische und neue

Technologie um. Es hängt vom Zahlungsdienstleister ab, wie hoch die monatlichen

Grundgebühren für Geräte mit NFC-Funktionen ausfallen. Für kleinere Unternehmen, welche

unregelmäßig Zahlungen über EC- oder Kreditkarte annehmen, ist der Wechsel nicht immer

finanziell sinnvoll. Alternativ bieten sich mobile Kartenleser mit der NFC Technologie an. Diese

sind sowohl für die Unternehmen als auch für den Kunden vorteilhaft. Im Folgenden erfahren Sie

mehr über die NFC Technologie und welche Vorteile die mobilen Kartenleser haben.

Was bedeutet NFC?

NFC bedeutet Near Field Communication und bezeichnet einen drahtlosen

Übertragungsstandard. Um die Daten zu übertragen, sollte der Abstand zwischen Empfänger und

Sender maximal 4 cm betragen. Wenn ein größerer Abstand besteht, kommt keine Verbindung

zustande. Die NFC Technik wird im Paymentbereich verwendet, um Zahlungen drahtlos, schnell

und komfortabel abzuwickeln.

Mehr Informationen zu mobilen Kartenterminals und deren Vorteilen erhalten Sie hier

https://sumup.de/. Viele Unternehmen profitieren von der Umstellung ihrer Lesegeräte auf NFC

Technologie. Wenn die Zahlungen schneller abgewickelt werden, führt es zu einer höheren

Akzeptanz.

Die Vorteile von mobilen Lesegeräten

Zu betonen ist, dass die NFC Zahlung in anderen Ländern seit einiger Zeit gebräuchlich ist. Somit

ist die NFC Zahlung für die Unternehmen der Tourismusbranche besonders geeignet. In den

skandinavischen Ländern werden Transaktionen selten noch bar durchgeführt. Sogar kleine

Beträge werden dort mit einer Kreditkarte bezahlt. Die Höhe der Gebühren mittels der NFC-

Zahlung sind meist genauso wie die Gebühren für Zahlungen, bei denen die Kreditkarte in den

Leser eingesteckt wird. Neben den stationären Kartenlesegeräten stellt ein mobiles

Kartenlesegerät eine gute Alternative dar. In diesem Fall werden die Kosten vorher kommuniziert

und sind dadurch transparent. Das mobile Kartenterminal wie SumUp Air bietet Ihnen alle

Funktionen wie bei den konventionellen Lesegeräten. Mobile Lesegeräte akzeptieren

Magnetstreifen, alle EC-Karten, Chip- und NFC-Kreditkarten. Dabei entfällt die monatliche

Grundgebühr. Stattdessen kaufen Sie den Kartenleser zu einem einmaligen Preis. Es werden

Gebühren gezahlt, wenn Sie den Kartenleser verwenden. Der Vorteil ist, dass es keine feste

Vertragsbindung gibt und dass das Lesegerät flexibel eingesetzt werden kann.

Mobile Kartenleser – ortsunabhängig und praktisch

Die Kartenleser werden in Kombination mit einer App verwendet. Für Android* und iOS Tablets

sowie Smartphones ist die App in den jeweiligen Appstores erhältlich. Des Weiteren sollte eine

Internetverbindung am Smartphone* vorhanden sein. Das SumUp Air Kartenlesegerät ist bei der

Verwendung ortsunabhängig. Dabei hält der integrierte Akku bis zu 500 Zahlungsvorgänge

durch. Danach muss er wieder aufgeladen werden. Das kontaktlose Bezahlen mittels NFC

gewährleistet, dass die Bezahlvorgänge schnell durchgeführt werden. Ferner ist diese

Zahlungsmethode für die Kunden angenehm und sicher. Als Verkäufer erhält man die Sicherheit

einer gedeckten Lastschrift, da es direkte Kommunikation mit der kartenausgebenden Bank

besteht. SumUp bietet eine faire und transparente Lösung für die Bezahlvorgänge, ohne

Vertragsbindung und feste Kosten.