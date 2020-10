O2* 5G Geschwindigkeiten – mehr als 300MBit/s im ersten Test – O2* hat mittlerweile die ersten 5G Bereiche in Betrieb genommen und dank @Tobske liegen auch die ersten Speedtests zum neuen 5G Netz in Köln vor. Grundsätzlich hat O2* in den Vertragsdetails die Geschwindigkeiten auf sehr langsame 300MBit/s gedrosselt. Das ist eine sehr niedrige Geschwindigkeit, die vertraglich zugesichert werden.

Tatsächlich lieferte das 5G netz von O2 aber auch mehr Speed*. Technisch würden also höhere Geschwindigkeiten zur Verfügung stehen, aber O2 greift hier selbst ein und drosselt den Speed* dann auf 300MBit/s.

Im Original schreibt er zu den Ergebnissen:

In Köln waren die ersten Speedtests bei 460 bis zu 501 MBits. Danach griff die AMBR-Drosselung. Hierbei hat o2 das Limit auf 300 Mbits im Download und 50MBits im Upload festgelegt. Die meisten 5G-Speedtests für den Rest des Tages blieben somit bei 280-290 MBits. Die SmallCell erreichte sogar nur 260-270 MBits. Die Upload-Drosselung griff manchmal stärker, manchmal weniger stark. Im 5G war der Download immer gedrosselt, für den

Rest des Tages. Der Upload bewegte sich auch meist um die 51-55 Mbits, was noch auf die AMBR-Drosselung von 50 MBits hindeuten kann. Jedoch gab es ein paar wenige Speedtests, welche bisher unerklärlicherweise ihre 5G Download AMBR-Drosselung behielten, aber die Upload AMBR-Drosselung durchbrachen.

Das sind natürlich nur die ersten Tests. o2 will das Netz bs 2025 flächendeckend in Deutschland ausbauen und dann wird es nicht nur an deutlich mehr Standorten 5G geben, sondern die Limits werden sicher auch angepasst werden. Auf dem aktuellen Stand hat man bei bei der Geschwindigkeit zumindest kaum Vorteile im Vergleich zu LTE- Im Gegenteil: Vodafone* bietet (zumindest auf dem Papier) maximale Geschwindigkeiten im LTE Bereich bis 500MBit/s an – LTE wäre in dem Fall also sogar schneller als 5G bei O2. In der Praxis sind die durchschnittlichen Datenraten dann in den 5G Netzen aber meisten deutlich höher als mit LTE und im 4G Netz.

Das Video zum Test