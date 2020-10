Offiziell: Samsung* Galaxy M11 startet in Deutschland – Samsung* bietet ein Update im Einsteiger-Bereich und bietet ab sofort in der M-Serie das neuen Galaxy M11 an. Das Gerät bewegt sich in einem Preisbereich von etwa mehr als 150 Euro und bieten ein Punch-Hole Display mit Öffnung für die Fontkamera in der linken oberen Ecke. Auf der Rückseite gibt es ausnahmsweise kein rechteckiges Kameramodul, sondern nur den abgerundeten Bereich für die Dual Lens Kamera. Daneben gibt es auf der Rückseite noch den Fingerabdruck-Sensor, diese ist also nicht im Display untergebracht.

Die M-Serie bei Samsung* setzt immer auf lange Nutzungszeiten und damit große Akkus und das ist auch beim neuen Galaxy M11 nicht anders. Die Modelle bieten einen Akku mit 5.000mAh und dazu eine Schnellladefunktion mit 15 Watt. Auch das ist in diesem günstigen Preisbereich nicht unbedingt Standard. Bei diesem großen Akku macht schnelles Aufladen aber auf jeden Fall Sinn.

Samsung schreibt selbst zu den neuen Modellen.

Das Samsung Galaxy M11 bietet als Multitalent viele Features zu einem fairen Preis, um den Alltag seiner Nutzer kreativ bereichern zu können. Die Triple-Hauptkamera ermöglicht mit ihrem 13 MP Weitwinkel-, dem 5 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv und dem 2 MP Objektiv für Bokeh-Effekte sowie der 8 MP Frontkamera jede Menge Raum und Gestaltungsmöglichkeiten für kunstvolle Bildaufnahmen. Mit dem 32 GB großen, internen Speicher1 und den 3 GB Arbeitsspeicher bietet das M11 für erinnerungswürdige Fotos und Videos zudem jede Menge Platz. „Das Galaxy M11 ist das günstigste Galaxy Smartphone* von Samsung. Dieses Gerät bietet Nutzern elegantes Design, eine intelligente Kamera und einen starken Akku zu einem unschlagbaren Preis“, so Mario Winter, Senior Director Marketing IT & Mobile Communication.

Das Galaxy M11 ist seit dem 1. Oktober 2020 in Deutschland verfügbar und im Samsung Online Shop sowie bei ausgewählten Händlern erhältlich. Der Preis liegt dabei bei 165 Euro und das entspricht in etwa der unverbindlichen Preisempfehlung. Als Farben stehen Black und Metallic Blue zur Verfügung.