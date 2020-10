Oneplus 8T – neue Videos zur Stabilität und ein Tear-Down online – Bei JerryRigEverything hat man sich die neuen Oneplus 8T Modelle vorgenommen und wie immer etwas tiefer hingeschaut als beispielsweise in unserem Test der OnePlus 8T Modelle. Er hat dabei die neuen Smartphones* sowohl auseinandergenommen und sich das Kameramodul im Aufbau anzuschauen und auch einen Blick auf die beiden Akkus der OnePlus 8T zu werfen als auch die bekannten Kratz- und Stabilitätstest vorgenommen. Auf diese weise bekommt man einen noch besseren Eindruck davon, was die neuen Modelle leisten.

Das OnePlus 8T im Tear-Down

OnePlus setzt beim OnePlus 8T auf zwei getrennte Akkus, mit denen man die Aufladung mit 65 Watt ermöglicht. Dazu gibt es das neue Kameramodul mit 4 Kamera – der Teardown unterscheidet sich damit durchaus von den Vorgängermodellen und es ist interessant zu sehen, wie OnePlus den Ansatz mit 2 Akkus umgesetzt hat.

Das OnePlus 8T im Stabilitätstest

Im letzten Jahr gab es vor allem bei der Stabilität der Modelle einige Probleem. Das lag unter anderem an der Popup-Kamera. Für diese Technik musste eine größere Aussparung im Rahmen vorhanden sein und das war immer eine Schwachstelle in der Konstruktion. In diesem Jahr hat OnePlus das über ein Puchhole Design gelöst und das bedeutet rein theoretisch auch mehr Stabilität, weil der Rahmen komplett ist. Ob das in der Praxis auch so ist, sieht man im Video.

Die technischen Daten der neuen Modelle

Display: 6,55 Zoll, OLED* mit 120 Hz, 1.080 x 2.400 Pixel, Seitenverhältnis 20:9

6,55 Zoll, OLED* mit 120 Hz, 1.080 x 2.400 Pixel, Seitenverhältnis 20:9 Prozessor: Qualcomm Snapdragon 865 5G bis 2,84 GHz

Qualcomm Snapdragon 865 5G bis 2,84 GHz RAM/Speicher: 8/ 12 GB LPDDR4 ; 128/256 GB UFS 3.1

8/ 12 GB LPDDR4 ; 128/256 GB UFS 3.1 Betriebssystem: Android* 11 mit OxygenOS 11

Android* 11 mit OxygenOS 11 Kameras (Rückseite) : Hauptkamera: 48 Megapixel, Blende F/1,7, OIS/EIS Ultraweitwinkel: 16 Megapixel, Blende F/2,2, 123 Grad Makrooptik: 5 Megapixel Monochrom Sensor: 2 Megapixel

: Frontkamera : 16 Megapixel

: 16 Megapixel Video : 4K 30/60 fps, 1080p 240 fps

: 4K 30/60 fps, 1080p 240 fps Konnektivität : Bluetooth 5.1, USB-C (3.1), NFC, WiFi 6, Dual-SIM (nano)

: Bluetooth 5.1, USB-C (3.1), NFC, WiFi 6, Dual-SIM (nano) Akku : 4.500 mAh, Schnellladen mit 65 Watt

: 4.500 mAh, Schnellladen mit 65 Watt Größe : 161 x 74 x 8 Millimeter

: 161 x 74 x 8 Millimeter Gewicht : 188 Gramm

: 188 Gramm Fingerabdruck-Sensor: im Display

Farben: Aquamarine Green, Lunar Silver