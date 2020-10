OnePlus – Canvas AOD Display aktivieren – OnePlus hatte in der zweiten Beta-Version von OxygenOS 11 eine interessante neue Funktion hinzugefügt: das AOD Display (Always-on Display), bei OnePlus auch Inaktivititätsbildschirm genannt, kann ab sofort auch Grafikelemente darstellen. Konkret kann man dort die stilisierten Umrisse eines Bildes darstellen und bei der Entsperrung geht es dann beispielsweise direkt in das komplette Hintergrundbild über. Das hört sich wie eine Spielerei an, wertet aber das AOD Display deutlich auf und ist auf jeden Fall ein Hingucker, weil man diese Funktion bei anderen Geräten so nicht kennt.

Für die Nutzung gibt es eine neue Möglichkeit bei den Bildschirmhintergründen, die Canvas heißt und aktuell noch als Beta gekennzeichnet ist:

Für die neuen OnePlus 8T Modelle gibt es diese Funktion bereits mit dem neusten Update. Für andere Modelle soll sie auch noch kommen. Die Aktivierung ist recht einfach möglich:

man findet die neue Funktion unter Anpassungen => Anpassung des Sperrbildschirms

dort kann man unter der neuen Canvas Funktion ein Bild auswählen. Das sollte im besten Fall eine Person oder ein Gesicht zeigen

mit Vorschau kann man das Bild in eine stilisierte Zeichnung umwandeln und abspeichern. Dabei lässt sich auch die Größe noch etwas anpassen.

Das Bild wird dann automatisch für den Sperrbildschirm und den Hintergrund ausgewählt, damit der Übergang auch korrekt dargestellt werden kann

Man sollte danach noch schauen, ob man Uhr, Datum und die anderen Elemente auf dem Sperrbildschirm so legt, dass sie sich nicht mit dem Bild überschneiden.

Danach kann man Testen, ob auf dem AOD Inaktivitätsdisplay diese Funktion bereits angezeigt wird. Bei uns hat es sehr gut funktioniert (dürfte aber ach etwas zusätzlich Akku kosten).

HINWEIS: Wenn die Canvas Funktion unter Anpassungen noch nicht angezeigt wird, hat das Gerät wahrscheinlich noch nicht die neuste Software-Version, die das unterstützt. man sollte (falls verfügbar) auf das neuste OxygenOS wechseln oder muss warten, bis dies angeboten wird.