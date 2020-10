OnePlus N10 und N100 – noch günstigere Geräte von OnePlus – OnePlus hat mit dem OnePlus Nord bereits deutlich gemacht, dass man auch in den etwas günstigeren Preisbereich zukünftig Geräte anbieten will und mit N10 5G und N100 setzt das Unternehmen die Preise nochmal tiefer an als bei den aktuellen Geräten. Daher kann man natürlich auch nicht die gleiche Technik wie bei einem OnePlus 8T erwarten, aber das Unternehmen hat dennoch recht interessante Technik in die Modell gepackt.

OnePlus schreibt im Original dazu:

„Seit wir das erste OnePlus Nord in Europa und Indien auf den Markt gebracht haben, hat unsere Community deutlich gemacht, dass sie von der Aussicht auf noch erschwinglichere OnePlus Geräte begeistert ist. Die Einführung des OnePlus Nord N10 5G und des OnePlus Nord N100 ist ein weiterer Schritt, um die OnePlus Nutzererfahrung noch mehr Anwendern, beginnend in Europa, zu ermöglichen. Wir werden unser Produktportfolio weiter anpassen, um unserer Community erstklassige Erlebnisse in dieser Größenordnung zu bieten.”

Oneplus N100

Im Vergleich zu den bisherigen Modellen muss man beispielsweise auch das 120Hz Display verzichten und die 65 Watt Ladetechnik steht bei beiden neuen Modellen nicht zur Verfügung. BeimOnePlus N10 5G gibt es immerhin 90Hz Technik beim Display, bei N100 gib es aber nur die 60Hz. Es gibt darüber hinaus auch noch kein OxygenOS 11, sondern die Version 10.5 mit Android* 10 – man muss also auch beim Betriebssystem einige Abstriche machen.

Vor allem beim OnePlus N10 5G ist natürlich die 5G Technik für knapp 350 Euro ein Argument und dort bekommt man auch eine Hauptkamera mit 4 Objektiven und Snapdragon 690 Prozessor. Der Akku hat eine Leistung von 4.300mhA und 5.000mAh und das ist durchaus ordentlich und verspricht eine lange Nutzungsdauer ohne zu Laden.

Preis und Verfügbarkeit der OnePlus N10 und N100

Modell RAM ROM Farben Preis OnePlus Nord N10 5G 6GB 128 GB (+ erweiterbarer Speicher) Midnight Ice 349 EUR (UVP) OnePlus Nord N100 4GB 64 GB (+ erweiterbarer Speicher) Midnight Frost 199 EUR (UVP)