Paukenschlag bei OnePlus – Carl Pei verlässt das Unternehmen – Carl Pei war einer der Mitbegründer von OnePlus und über lange Jahre das Gesicht des Unternehmens. Diese Ära scheint nun aber vorbei, denn Pei hat das Unternehmen offensichtlich verlassen, auch wenn es bisher noch keine offizielle Bestätigung dazu gibt. OnePlus hat bisher ein Statement dazu abgelehnt, aber es wurden Dokumente geleakt, die zeigen, dass es eine Neubesetzung bei den Führungspositionen gab- ohne Carl Pei.

Bei 9to5google schreibt man im Original dazu:

u/JonSigur on Reddit posted what appear to be internal documents from OnePlus that explain a leadership change. Emily Dai, lead of OnePlus operations in India, is apparently taking over the Nord lineup globally. During OnePlus’ development, Carl Pei was very much in charge of the lineup. The company’s documentary about creating Nord focused almost as heavily on Pei as it did on OnePlus.

It’s unclear whether Pei left the company by choice or if he was fired, but u/JonSigur says that he “hears sacked.” But the company may be trying to save face by calling the departure “left by mutual consent.”