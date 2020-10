POCO C3 offiziell vorgestellt – aber wohl nur für Indien – POCO hat mit dem neuen POCO C3 ein weiteres Smartphone* vorgestellt und diesmal ist es kein Topmodell und auch keine Mittelklasse, sondern ein Einsteiger-Modell zum Kampfpreis. Die Vorstellung erfolgt bisher nur in Indien und daher gibt es noch keine Preise in Euro, aber wenn man die Angaben in Rupien umrechnet, kosten die Modelle nur um die 100 Euro. Das wäre für POCO ein komplett neues Preissegment. Dafür gibt es ein Notch-Design und eine Dreifach.Kamera mit abgesetztem Kamera-Modul. Das ist in diesem Preisbereich eher selten.

Auch die 3GB RAM (bzw. 4GB) sind durchaus in diesem Preisbereich nicht selbstverständlich und daher kann man sagen, dass POCO mit dem C3 ein richtig gutes Paket zusammengestellt hat.

Leider ist bisher noch nicht klar, ob die neuen Modelle wirklich nach Deutschland kommen werden. Bisher ist nur der Start in Indien sicher und von der Technik und dem Preis scheinen die Modelle auch eher für Indien ausgelegt zu sein. Es bleibt also abzuwarten, was POCO mit dem neuen POCO C3 darüber hinaus noch vorhat.

Die technischen Daten der neuen Modelle

6.53 inches HD+ IPS LCD* display

MediaTek Helio G35 SoC

(13MP+2MP+2MP) triple rear cameras and 5MP front camera

5000mAh Battery with 10W charging