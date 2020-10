Samsung* darf Displays an Huawei* liefern – Huawei* steht nach wie vor auf der schwarzen Liste der US Regierung und auch wenn das Unternehmen bisher trotzdem gute Wachstumszahlen ausweisen konnte, wird mittlerweile die Versorgung mit Komponenten ein Problem, denn viele US Unternehmen dürfen Huawei* nicht mehr beliefern. Zumindest bei den Display scheint sich die Situation aber zu entspannen, denn Samsung* hat laut Insider-Informationen die Erlaubnis der US Behörden erhalten, Bildschirme an Huawei zu liefern. Neue Huawei Modelle werden dann also wohl zukünftig mehr mit Samsung* Displays ausgestattet werden.

Bei Reuters kann man im Original dazu nachlesen:

Samsung Electronics’ display unit has received licenses from U.S. authorities to continue supplying certain display panel products to Huawei Technologies [HWT.UL], a source familiar with the matter told Reuters on Tuesday. With U.S.-China ties at their worst in decades, Washington has been pushing governments around the world to squeeze out Huawei, arguing that the telecom giant would hand data to the Chinese government for spying. Huawei denies it spies for China. From Sept. 15, new curbs have barred U.S. companies from supplying or serving Huawei.

Bisher gibt es aber noch keine Details zu dieser neuen Entwicklung. Samsung und auch Huawei haben bisher keine Kommentare dazu abgegeben und weder bestätigt noch dementiert, dass so eine Erlaubnis nun vorliegt. Daher bleibt offen, um welche Bildschirme es sich konkret handelt und in welchen neuen Huawei Smartphones* diese Display zum Einsatz kommen werden. Samsung liefert aber in der Regel sehr hochwertige Displaytechnik (unter anderem auch an Apple* für die iPhone Modelle), daher kann man wohl davon ausgehen, dass vor allem die Topmodelle für einen Einsatz in Frage kommen.