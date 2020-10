Samsung Galaxy A02 und A02s zeigen sich im Geekbench Leistungstest

Samsung* Galaxy A02 zeigt sich im Geekbench Leistungstest – Mit dem Samsung* Galaxy A01 hat das Unternehmen ein absolutes Einsteiger-Modell veröffentlicht, das aber vor allem für Schwellenmärkte gedacht ist und daher in Deutschland aktuell nicht angeboten wird. Dennoch scheinen die Modelle gut zu laufen, denn bei Geekbench ist jetzt wohl bereits der Nachfolger für diese sehr günstigen Geräte aufgetaucht: das Galaxy A02.

UPDATE: Mittlerweile gibt es auch ein Galaxy A02s im Geekbench Leistungstest. Samsung* scheint hier also gleich mehrere Modelle als Update für den Einsteigernereich der Galaxy A-Serie anbieten zu wollen. Offizielle Details dazu gibt es aber leider noch nicht, daher bleiben die konkreten Unterschiede zwischen den Smartphone*-Varianten noch unklar.

Bei 91mobiles schreibt man im Original dazu:

A mysterious Samsung phone with the model number SM-A025F has appeared on Geekbench. The model number of the phone suggests it could be the Galaxy A02, the successor to the Galaxy A01 that has a similar model number format. It has managed to score 757 in single-core and 3,904 in multi-core tests, respectively. The Geekbench listing reveals the Samsung Galaxy A02 runs Android* 10 OS, probably skinned with OneUI custom skin on top, and 2GB RAM.