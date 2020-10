Samsung* Galaxy M02 – Einsteiger-Gerät im Benchmark aufgetaucht – Samsung* arbeitet an Nachfolger für die Modelle im ehr günstigen Preisbereich und mit dem Galaxy M02 könnte es einen Nachfolger für die Einstiegsmodelle der M-Klasse geben. Viel ist bisher noch nicht über die neuen Handys bekannt, aber es gibt die erste Zertifizierungen und mittlerweile auch einen Leistungstest bei Geekbench.

Bei mysmartprice schreibt man dazu:

Samsung* is reportedly in the works to launch a new entry-level smartphone*, dubbed the Samsung Galaxy M02. So far, the Samsung Galaxy M02 smartphone* has been spotted on the Bluetooth SIG certification, Wi-Fi Alliance certification, and NEMKO AS certification websites. Today, we spotted the Samsung Galaxy M02 on the Geekbench database website, which gives us a working clue as to what some of its key specifications would be. Take a look at the Geekbench scores of the Samsung Galaxy M02 and find out what the device has in store for us.