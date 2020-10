Samsung*: neuer Mittelklasse-Prozessor bekomm Zertifizierung – Samsung* wird die kommenden Topmodelle der Galaxy S21 Serie auch wieder mit eigenen Chipsätzen auf den Markt bringen. Daneben arbeitet das Unternehmen aber auch an Prozessoren, die in den günstigeren Geräten zum Einsatz kommen werden und wie es aussieht hört die Mittelklasse bei den SoC bei Samsung* im nächsten jahr auf die Bezeichnung Exynos 981. Ein solcher Prozessor ist jetzt in der Zertifizierung bei Bluetooth Sig aufgetaucht und das deutet in der Regel auf einen baldigen Marktstart hin.

Bei mysmartprice schreibt man dazu im Original:

As seen in the Bluetooth SIG certification image, the Exynos 981 processor appears to be a new chipset, which could likely power the company’s future mid-range smartphones*. The certification description for the processor says, “The Exynos 981 is to be used together with a compatible RF chip to build a full BT + WiFi solution supporting Bluetooth 5.2”. The presence of Bluetooth 5.2 support hints that the processor could be a new one. Other than what we mentioned above, the Bluetooth SIG certification for the Exynos 981 processor does not tell us anything about it. Plus, since this is the first time that we have come across this new processor moniker, the information surrounding it is next to none for now.