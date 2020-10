Vivo X50 pro+ mit Platz 3 im DxOMark Kamera-Ranking – Es gibt Bewegung bei den Handys mit der besten Kamera auf dem Markt. Die Experten von DxOMark haben die neuen Vivo X50 pro+ Modelle gestestet und bescheinigen den Smartphones* vor allem im Foto-Bereich einen extrem gute Qualität bei den Aufnahmen.

Mit insgesamt 127 Punkten im Ranking liegen die Modelle dabei auf Platz 3 unter allen getesteten Handys. Am Xiaomi* Mi 1 Ultra und dem Huawei* P40 pro kommen die Smartphones* zwar nicht vorbei, aber der Abstand zu den ersten beiden Plätzen beträgt nur 1 bzw 3 Punkte.

Die Tester schreiben als Fazit dazu:

The Vivo X50+ delivered a strong showing in our testing, landing in third place in our database. Its performance in Photo mode is generally excellent, with the phone delivering detailed, low-noise images with good color under most conditions. By flagship standards, a somewhat lackluster wide camera is the only real weak point, though the bokeh simulation mode could use some polishing to match the best of the competition.Video performance is also strong, with detailed, low-noise 4K output, though stumbles in color rendition hold it back.