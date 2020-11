Ab heute 14 Uhr: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini und HomePod mini starten in die Vorbestellung – Die nächsten Modelle von Apple* können aber heute vorbestellt werden. Ab 14 Uhr wird man die neuen iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini und HomePod mini auf der Webseite von Apple* bestellen können und ab dem 13. November werden die Geräte dann ausgeliefert bzw. gehen in den regulären Handel. Auf den HomePod mini muss man sogar noch etwas länger warten, dieser ist erst ab dem 16.11. zu bekommen. Apple* schreibt selbst dazu:

Ab Freitag, 6. November, 14 Uhr haben Kunden die Möglichkeit das iPhone 12 Pro Max und das iPhone 12 mini auf apple.com, in der Apple Store App, sowie bei autorisierten Apple Händlern und ausgewählten Mobilfunkanbietern vorzubestellen. Beide Modelle bieten die meisten 5G-Bänder auf einem Smartphone*1 und das iPhone 12 Pro Max verfügt über das fortschrittlichste Pro Kamerasystem und das größte Display, das es je auf einem iPhone gab. Das iPhone 12 mini ist das kleinste, dünnste und leichteste 5G-Smartphone* der Welt mit einem hochauflösenden Display, das die fortschrittliche Technologie des iPhone 12 in einem extrem kompakten Formfaktor bietet. Mit den iPhone 12-Modellen kommt erstmals auch MagSafe auf den Markt, das kabelloses Aufladen ermöglicht und dessen neues Ökosystem von Zubehörteilen einfach an das iPhone angehaftet werden kann. Ab morgen können Kunden auch Online-Bestellungen für den HomePod mini, das neueste Mitglied der HomePod-Familie, aufgeben. HomePod mini ist ein leistungsstarker, intelligenter Lautsprecher, der ein beeindruckendes 360°-Hörerlebnis, die Intelligenz von Siri und Smart Home-Funktionen bietet — und das alles zu einem günstigen Preis von 96,50 Euro.

Neben der Vorbestellung kann man die Geräte heute auch mit Vertrag bei den meisten Mobilfunk-Anbietern ordern. Auch hier gilt aber, dass es erstmal nur die Vorbestellung ist und man die Modelle frühestens am 13. November in den Händen halten wird. Wer aber den hohen Preis für die neuste iPhone Generation nicht auf einmal zahlen will, kann über Vertragsangebote diesen Preis auf die nächsten 24 Monate verteilen.

Die technischen Daten der iPhone 12 Modelle im Überblick

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4-Zoll OLED Super Retina* XDR Display; 2.340 x 1.080 Pixel, 19,5:9, 476 ppi 6,1-Zoll OLED Super Retina* XDR Display; 2.532 x 1.170 Pixel, 19,5:9, 460 ppi 6,1-Zoll OLED Super Retina* XDR Display und 10-bit Farbtiefe; 2.532 x 1.170 Pixel, 19,5:9, 460 ppi 6,7-Zoll OLED Super Retina XDR Display und 10-bit Farbtiefe; 2.778 x 1.284 Pixel, 19,5:9, 458 ppi Prozessor A14 Bionic, 5 nm A14 Bionic, 5 nm A14 Bionic, 5 nm A14 Bionic, 5 nm RAM 4 GB 4 GB 6 GB 6 GB Flashspeicher 64, 128 oder 256 GB 64, 128 oder 256 GB 128, 256 oder 512 GB 128, 256 oder 512 GB Rahmen Aluminum Aluminum Edelstahl Edelstahl Kamera Weitwinkel: 12 MP f/1.6



Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad Weitwinkel: 12 MP f/1.6



Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad Weitwinkel: 12 MP f/1.6



Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad



Telezoom: 12 MP mit ƒ/2.2, 5x optischer Zoom, 12x Digital



LiDAR Scanner Weitwinkel: 12 MP f/1.6



Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad



Telezoom: 12 MP mit ƒ/2.2, 5x optischer Zoom, 12x Digital



LiDAR Scanner;



Sensor-shift optical image stabilization Frontkamera 12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, 4K Video

12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, 4K Video

12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, 4K Video

12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, 4K Video

Sonstiges Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68

Farben Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün Gold, Silber, Graphit, Blau Gold, Silber, Graphit, Blau Abmessungen 131,5 x 64,2 x 7,4 mm 146,7 x 71,5 x 7,4 mm 146,7 x 71,5 x 7.4 mm 160,8 x 78,1 x 7,4 mm Gewicht 164 g 135 g 189 g 228 g Preis ab 778,85 Euro ab 876,30 Euro ab 1.120 Euro ab 1.217,50 Euro

