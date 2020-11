Amazon Echo RED Edition ab sofort im Verkauf – Amazon hatte in den letzten Jahren bereits immer wieder mit dem RED Projekt zusammengearbeitet, um eigene Produkte mit der Unterstützung für bestimmte Projekte zu kombinieren. Man kennt das beispielsweise auch von Apple*, die einige Produkte in Rot und damit bereits farblich gekennzeichnet als Unterstützung für das RED Projekt anbieten. Ab sofort gibt es bei Amazon auch den Echo RED in dieser Edition. Am Aussehen als Kugel hat sich nichts geändert, aber die Modelle (Echo in der 4. Generation) sind in einem auffälligen Red gehalten, so dass man sofort erkennt, dass dies ein Echo RED ist. Technisch gibt es es ebenfalls keine Unterschiede zu den normalen Echo-Modellen.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Dabei handelt es sich beim limitierten (echo)RED um eine Sonderedition der neuesten Echo-Generation. Sie zeichnet sich durch ein neues, sphärisches Design, erstklassigen Klang und einen integrierten Smart Home Hub mit Unterstützung für ZigBee und Bluetooth Low Energy (BLE) aus. Von jedem verkauften (echo)RED spendet Amazon zehn Euro an Fund for the Global Fund, um den Kampf gegen COVID-19 und HIV/AIDS-Programme in der Region Subsahara-Afrika zu unterstützen.

Der neue Echo RED ist ab sofort auf Amazon verfügbar und kostet 97,47 Euro. 10 € des Kaufpreises für die Echo (RED) Edition gehen an den Globalen Fonds zur Unterstützung von Gesundheitsprogrammen in Subsahara-Afrika.