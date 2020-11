Apple* AirTags – Erste Bilder der neuen Tracker – Der Termin Ende Oktober für die Vorstellung der neuen Apple* AirTags hat sich leider nicht bestätigt. Dafür gibt es jetzt bereits geleakte Bilder der neuen Technik, die gut zu den bereits veröffentlichten Patenten passt. Möglicherweise wird Apple* die Airtags daher nun zum angekündigten November-Event vorstellen. Sicher ist dies aber nicht.

Apple AirTags – Präsentation soll Ende Oktober stattfinden

– Apple selbst hat immer mal wieder Hinweise darauf gegeben, dass man an einem Bluetooth Tracker namens AirTags arbeiten würde. Die Geräte sollen dabei an Gegenständen befestigt werden können um sie auffindbar zu machen – bei den Lösungen der Konkurrenz kann man die Tags dann klingeln lassen oder sich auch den Standortverlauf anzeigen, um sie wiederzufinden. Ob und welche Funktionen Apple auch für die Airtags übernehmen wird, ist bisher unklar, aber zumindest scheint es jetzt soweit zu sein, dass diese Technik präsentiert wird. Nach Angaben des japanischen Portals Mac Otakara soll es Ende Oktober soweit sein und die Geräte werden wohl zusammen mit dem neuen iPhone 12 und anderer Technik veröffentlicht.

Im übersetzten Original schreibt man dazu:

Laut Informationen chinesischer Zulieferer scheint sich Apple darauf vorzubereiten, die „AirTag“ auf der Online-Veranstaltung der iPhone 12-Serie und der Apple Watch-Serie 6 anzukündigen, die in der zweiten Oktoberhälfte 2020 stattfinden soll. Ursprünglich sollte es ungefähr zur gleichen Zeit wie das iPhone SE (2. Generation) angekündigt werden, aber es scheint, dass es aufgrund einiger Umstände verzögert wurde. Darüber hinaus scheint AirTag im Gegensatz zu Lösungen von Drittanbietern möglicherweise mit App-Clips arbeiten zu können. Laut Informationen chinesischer Zulieferer scheint sich Apple darauf vorzubereiten, die „AirTag“ auf der Online-Veranstaltung von iPhone 12 und Apple Watch Series 6 anzukündigen, die Ende Oktober 2020 stattfinden wird.

Interessant liest sich die Unterstützung von Apple’s App Clips. Damit könnten auch zusätzliche Funktionen auf die Airtags gespielt werden, so dass man die Geräte auch für weitergehende Lösungen verwenden könnte. Was genau Apple damit plant ist aber noch offen.

Die Software-Unterstützung für die Airtags war bereits in iOS 13 vorhanden und damit war klar, dass es früher oder später so eine Lösung geben würde. Nun scheint das Unternehmen auch bei der Hardware so weit zu sein. Bisher fehlen allerdings noch weitergehende Details. So bleibt offen, welchen Preis Apple für die Airtags aufrufen wird und auch, welche Funktionen genau unterstützt werden.