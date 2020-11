Apple*: neues Event für den 10. November angekündigt – Apple* hat in diesem Jahr noch nicht fertig und daher gibt es nun offiziell noch ein weiteres Event am 10- November, zu dem das Unternehmen neue Technik vorstellen will. Wie immer gibt es dabei kaum Hinweise, was genau das Unternehmen präsentieren wird, aber an sich bleibt im Bereich der Technik nur der Mac übrig und daher gehen die meisten Experten davon aus, dass es zu diesem Event den ersten Blick auf die Mac-Technik geben wird.

Bei Macrumors schreibt man dazu:

Apple* today announced a third fall 2020 event, which is set to be held on Tuesday, November 10 at 10:00 a.m. on the Apple Park campus in Cupertino, California. As with the September and October events that saw the debut of new Apple Watches, iPhones, and other products, the November event will be digital only, with Apple likely providing pre-taped segments for each new product that will be announced. … Apple has promised the first ‌Apple Silicon‌ Mac with an Arm-based chip is coming before the end of 2020, and it looks like the November event will be all about ‌Apple Silicon‌ Macs.