Apple* rutscht auf Platz 4 der größten Hersteller durch die iPhone Terminverschiebung – Die Analysten von Canalys und anderen Research Unternehmen haben sich die Verkaufszahlen im Smartphone* Bereich im 3. Quartal 2020 angeschaut und Xiaomi* hat es in diesemZeitraum geschafft, Apple* von Platz 3 zu verdrängen. Nach Samsung* und Huawei* war im Zeitraum Juli bis September als Xiaomi* der drittgrößer Hersteller von Smartphones weltweit und Apple* nur noch auf Platz 4. Xiaomi* hat dabei in diesem Zeitraum etwa 46 Prozent mehr Geräte verkauft als im Vorjahr. Die Strategie der Ausdehnung der Geschäftsbereiche weltweit funktioniert also offensichtlich gut.

Bei der Financial Times schreibt man im Original dazu:

China’s Xiaomi has surpassed Apple for the first time to become the world’s third-largest smartphone* maker by shipments in the July-September quarter, edging the US tech company out of the global top three for the first time in 10 years, three key market data providers said. The world’s top three smartphone* companies are now all from Asia, according to Canalys, IDC and Counterpoint Research. The latest statistics come as Apple on Thursday posted a 29 per cent year-on-year drop in revenue in the Chinese market for the three months to September.