Apple* Shopping Event startet heute – Apple* macht auch bei Black Friday und dem Cyber Monday mit und hat ein Shopping Event gestartet, bei dem man bis zum 30. November eine Art Cashback für Käufe im Shop bekommt. Je nach Produkt gibt es zum Kauf iTunes Geschenkkarten in Höhe von bis zu 150 Euro dazu – die Preise sind also nicht günstiger geworden, aber man bekommt ein gewisses Guthaben zurück.

Bei den iPhone Modelle gibt es auf diese Weise so bis zu 50 Euro zurück, bei den Mac Modellen sind es sogar bis zu 150 Euro. Bei den Beats-Kopfhörer kann man so auch noch bis zu 50 Euro Guthaben bekommen.

Leider profitieren aber nicht alle Modelle von dieser Aktion. Die neue iPhone 12 Serie ist beispielsweise nicht mit enthalten. Hier verkaufen sich die Geräte offensichtlich bereits gut genug, so dass Apple* diese nicht noch weiter pushen muss. Das ist etwas schade da sicher viele Fans auch auf interessante Angebote rund um das iPhone 12 gehofft hatten. Allerdings ist es bis Weihnachten auch noch etwas hin – vielleicht gibt es nach dem 30. November noch weitere Aktionen in dieser Richtung.

Im Kleingedruckten schreibt das Unternehmen dazu:

Das Angebot ist gültig für qualifizierte Käufe von qualifizierten Apple Produkten, die im Zeitraum vom 27. November 2020 bis zum 30. November 2020 in Apple Stores, im Apple Online Store, in der Apple Store App und telefonisch unter 0800 2000 136 getätigt werden. Für qualifizierte Käufe kann ein Rabatt entsprechend dem Wert der qualifizierten App Store & iTunes Geschenkkarte auf den Preis des qualifizierten Produkts angerechnet werden. Alle Artikel werden beim Bezahlen abgerechnet, inklusive der App Store & iTunes Geschenkkarte. Qualifizierte Produkte, die im Apple Online Store, in der Apple Store App oder telefonisch unter 0800 2000 136 mit einer Finanzierung gekauft werden, sind nicht für dieses Angebot qualifiziert. Dieses Angebot ist nicht kombinierbar mit dem Corporate Employee Purchase Program oder Angeboten für Bildungs- und Unternehmenskunden. Die Verfügbarkeit von Angeboten im Store kann durch die Schließung von Apple Store Standorten infolge von COVID-19 eingeschränkt sein.