BOE scheitert an Apples Qualitätskriterien – zum zweiten Mal

Zum 2. Mal: BOE scheitert erneut an Apples Qualitätskriterien – Apple* zahlt derzeit recht viel für die Displaytechnik von Samsung* und ist daher auf der Suche nach günstigeren Alternativen für die etwas preiswerteren Apple* Modelle. Im Gespräch war unter anderen der chinesische Hersteller BOE, der zukünftig die neuen Displays für einen Teil der iPhone Serie liefern könnte. Allerdings gab es dabei im Sommer schon Probleme. 4 von 5 produzierten Displays bei BOE konnten nicht die Qualitätsanforderungen von Apple* erfüllen und kamen daher für einen Einsatz in den aktuellen Modellen nicht in Frage.

Nun gab es einen weiteren Versuch, mit BOE als Hersteller für die Display von zukünftigen iPhone Modellen und erneut hat das Unternehmen die Qualitätsvorgaben nicht erfüllen können. Genauere Details dazu gibt es es bisher noch nicht, aber zumindest scheinen die Ergebnisse so eindeutig zu sein, dass BOE erneut als Lieferant ausfällt.

Bei MacRumors schreibt man dazu im Original:

According to TheElec, OBE is still facing manufacturing issues at its Chengdu plant in Sichuan province, meaning the display maker has failed to secure Apple’s validation for the OLED* screens for the second time this year.

BOE’s plant in Mianyang – in the same province – suffered the same fate in June, due to a low production yield rate of around 20 percent.

Apple’s review for Chengdu began in September but only lasted a month and ended in failure in October, according to the report. BOE will now have to wait until the first half of 2021 to reattempt to clinch a supply deal, which means next year’s iPhone series will likely use panels made by Samsung* and LG Display.