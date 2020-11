HONOR 10X Lite – Quad-Cam und schnelles Laden für unter 230 Euro – Honor hat das neue Honor 10X lite offiziell vorgestellt und bietet ein modernes Smartphones mit solider Technik für vergleichsweise wenig Geld. Das Unternehmen setzt auf ein Punch-Hole Design mit Öffnung für die Kamera in der Mitte im oberen Bereich des Displays. Auf der Rückseite gibt es ein abgesetztes Kameramodul mit 4 Objektiven. Beim Design orientiert sich das Honor 10X lite also an den Topmodelle in diesem Bereich.

Besonders spannend: trotz des günstigsten Preises ist Schnellladen mit 22,5 Watt mit verbaut. Das Honor 10X lite hat also nicht nur einen großen Akku, sondern kann auch sehr schnell wieder mit Energie versorgt werden. Das ist in diesem Preisbereich keine Selbstverständlichkeit.

Das Unternehmen schreibt selbst zur Technik:

Mit einer modernen Quad-Kamera, einem 6.67- Zoll Display und einem leistungsstarken 5000mAh Akku ist das frisch erschienene Smartphone* der perfekte Begleiter für den Alltag. Gerade in diesem außergewöhnlichen Winter profitieren Nutzer von den umfassenden Funktionen des neuen Smartphones: Das HONOR 10X Lite ermöglicht nämlich dank des großen 5000mAh Akkus bis zu 59 Anrufstunden, 38 Stunden 4G-Anrufe, 23 Stunden Videowiedergabe oder 79 Stunden Radiohören – ohne zwischendurch einmal aufzuladen.

Der Fingerabdruck findet sich nicht auf der Rückseite, sondern wurde im Power-Button angebracht. Dazu gibt es Magic UI3.1 als Benutzeroberfläche auf Basis von Android* 10. Das ist etwas schade, denn an sich wäre Android* 11 bereits verfügbar. Dazu nutzt auch das Honor 10X lite wieder die App Gallery – es gibt also keine Google Dienste und auch keinen Play Store mit an Bord. Die Dienste lassen sich aber nachinstallieren, wer darauf noch verzichten möchte.

Das neue HONOR 10X Lite ist seit dem 10. November 2020 für nur 229,90 € UVP bei HiHONOR im Pre-Sale erhältlich sein. Bis zum 30. November erhalten Käufer entweder ein HONOR Band 5 oder einen HONOR Bluetooth Mini Speaker gratis dazu. Auf folgende stylische Farben können sich die Benutzer freuen: Midnight Black und Emerald Green.