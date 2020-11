Huawei: eigene Chip-Fertigung soll in Shanghai starten

Huawei*: eigene Chip-Fertigung soll in Schanghai starten – Der Bann der US Regierung gegen Huawei* betrifft nicht nur Android*, sondern auch andere Technik. Beispielsweise dürften US Unternehmen keine Prozessoren mehr an das Unternehmen liefern, es sei denn, es gibt eine Ausnahmegenehmigung (wie bei den Samsung Display).

Es gab daher schon länger Gerüchte, dass Huawei* plant, eigene Fertigungen aufzubauen um langfristig von den Lieferungen der US Industrie unabhängig zu werden. Die Plänen scheinen jetzt konkret zu werden, denn in Shanghai soll ein neues Werk von Huawei aufgebaut werden, dass zukünftig 45nm Chipsätze produzieren soll. Die neuen Prozessoren sind dabei in erster Linie für den Massenmarkt gedacht und daher eher für die günstigeren Modelle von Huawei. Für die Premium-Modelle wird das Unternehmen wohl weiterhin auf die Technik von anderen Herstellern angewiesen sein.

Die Fiancial Times schreibt dazu im Original:

Huawei is working on plans for a dedicated chip plant in Shanghai that would not use American technology, enabling it to secure supplies for its core telecom infrastructure business despite US sanctions. Two people briefed on the project said the plant would be run by a partner, Shanghai IC R&D Center, a chip research company backed by the Shanghai Municipal government. Industry experts said the project could help Huawei, which has no experience in fabricating chips, chart a path to long-term survival.