Huawei* Mate X2 bekommt weitere Zertifizierungen – die nächste Generation der faltbaren Handys bei Huawei* scheint kurz vor dem Marktstart zu stehen, denn die neuen Huawei* Mate X2 haben eine Zertifizierung bei der Wifi-Alliance bekommen und das deutet in der Regel darauf hin, dass der Marktstart recht kurz bevor steht. Leider gibt es bei dieser Zertifizierung aber nur einige wenige technische Daten und keine Bilder der neuen Smartphones und daher bleibt offen, ob es konzeptionellen Änderungen im Vergleich zu den bisherigen Mate X Modelle geben wird.

UPDATE: Mittlerweile haben die Geräte auch die Zertifizierung bei 3C bekommen und daher scheint der Marktstart näher zu rücken. Aus den Daten geht dabei hervor, dass die Geräte 5G unterstützen werden und die Aufladung mit 66 Watt unterstützt wird.

Bei mysmartprice schreibt man dazu:

Huawei appears to be gearing up for the launch of its brand new foldable smartphone*, which is allegedly going to be dubbed the Huawei Mate X2. So far, the brand has not officially revealed anything about the specifications and features of the upcoming Huawei Mate X2, but the device is seemingly spotted on the Wi-Fi Alliance certification authority website today, which gives us some key details of its specifications. It also hints at an imminent launch. Take a look at the Wi-Fi Alliance certification for the upcoming Huawei Mate X2 smartphone* and find out what it has in store for us.