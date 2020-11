Huawei* P30 (pro) – so ist der aktuellen Stand rund um Android* 11 – Die Probleme rund um Android* und Huawei* sind mittlerweile hinlänglich bekannt. Die US-Regierung unter Trump führt das Unternehmen nach wie vor auf der schwarzen Liste und damit ist der Zugang zu neuen Google Diensten nicht mehr möglich. Das betrifft allerdings nicht die Updates und auch nicht ältere Geräte. Die Huawei* P30 Serie hat die volle Android* Ausstattung und auch die Google Dienste inklusive Google Play und wird auch nach Fahrplan mit Sicherheitsupdates und Android Versionen versorgt. Das bedeutet auch, dass es Android 11 für diese Geräte geben wird.

27.11.020 – Beta Test in Deutschland soll ab 1. Dezember starten. Bei Huaweicentral hat man Details, das der globale Beta-Rollout am 1. Dezember startet soll, dann werden auch die Modelle in Deutschland die neuste EMUI Version testen können. Dort schreibt man konkret:

Just recently, Huawei has published its plan to rollout EMUI 11 for the global users and according to some new information, Huawei will soon expand the EMUI 11 testing of Huawei P30, P30 Pro, Mate 20, and Nova 5T in Europe. On the other hand, these devices are scheduled to receive stable EMUI 11 beta in the first half of 2021.