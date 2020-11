iPhone 12: Luxus-Variante mit Teil eines römischen Speers – Die Luxusmarke Caviar hat die neuen iPhone 12 pro Modelle ins Sortiment aufgenommen und die Geräte dabei wieder deutlich überarbeitet. Unter dem Namen Warrior gibt es gleich mehrere Modelle in unterschiedlichen Preisbereichen. Man zahlt aber mindestens 5.000 Dollar für die Geräte. Das Imperator-Modell kostet sogar 46.460 Dollar. Davon gibt es dann auch nur 7 Stück und der Teil eines römischen Speers aus der Zeit des Kaisers Konstantin wurde in die Geräte mit eingearbeitet.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Jedes Warrior-Sammlungsmodell ist legendären Kriegern verschiedener Nationen und Zeiten gewidmet, darunter Wikinger, Samurai, Assassinen, Zulfiqar – das berühmte Schwert des Propheten und der antike römische Kaiser. Kaviardesigner verwendeten seltene, langlebigste und kostbarste Materialien, darunter Titan, Gold, farbiger Marmor, Rubine, Wolfspelz und Damaststahl. Das Telefonfutter in einer Box für jedes «Warrior» -Sammlungstelefon besteht aus hellrotem Samt und ahmt das fließende Blut eines durchbohrten Schwertes nach. Neue Limited Edition besteht aus 99 Stück. Die limitierte Auflage von Zulfikar besteht aus 19 Exemplaren. Außerdem werden 7 «imperiale» Telefone verfügbar sein, die den sieben Hügeln Roms entsprechen.

Der Preis macht bereits deutlich, dass es sich bei diesen iPhone 12 pro um keine Massenprodukte handelt, sondern um Luxus-Geräte für sehr individuelle Kunden. Technisch gesehen bekommt man dabei ein normalen iPhone 12 pro. Caviar hat die Modelle also in erster Linie beim Design überarbeitet. Es gibt nun Einsätze aus 750er Gold, rotes Kalbsleder auf der Rückseite und beim Imperator-Modell ein Stück des ursprünglichen Pilums, die Hauptwaffe der Regierungszeit von Kaiser Konstantin. Ob man das wirklich braucht, darf aber dahingestellt bleiben. Wer aber schon immer mal ein römisches Artefakt am Handy haben wollte, hat hier die Chance.

Die günstigeren Modelle für 5650 Dollar haben in erster Linie eine Titan- und Kohlefaser-Rückseite und es gibt dann auch kein römisches Artefakt. Man kann sich dabei zwischen unterschiedlichen Ansätzen entscheiden_ es gibt die Modelle im Wikinger-Style, als Samurai Variante oder einfach als Warrior Edition.

